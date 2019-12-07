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業績太差！員工被打屁股、脫光吹寒風：錢沒拿到只好忍

2019-12-07 16:19世界日報 中國新聞組╱北京7日電

大陸廣西南寧近日最低氣溫來到10℃，有目擊者爆料，在當地街頭數名20來歲男子只穿內褲站成一排，在寒夜裡瑟瑟發抖，一旁有人拿著PC管訓話。據悉，被罰站的男子們是某傳媒公司的員工，因未完成績效而遭體罰。

紅星新聞報導，涉事公司為南寧黔鑽文化傳媒有限公司（下稱「黔鑽文化」），該公司在南寧開設一家酒吧，預計本月15日開業，目前在招聘員工。

黔鑽文化多名員工證實，4日晚10時，他們因未完成招聘業務，被要求脫褲子，只穿內褲到民族大道上「吹寒風」。

員工李先生說：「那晚，我也挨脫（褲子）了，我感到被羞辱，但工資沒到手，只好忍著。」

李先生表示，他並不是以「人事」的名義被招進去的，但現在每位新進員工都要從事招聘工作，每月必須招到5個男的、1個女的，男的要求1.7米以上，顏值好，且還會跳舞，女的主要做酒吧銷售，要求1.6米以上，顏值好，能喝酒。

「說好招我們進來底薪是3000元（約新台幣1萬3）保底，但完不成招聘任務就扣錢，且扣得很隨意。」據李先生自述，「少招一個男的，就扣200元（約新台幣800元），少招一個女的，就扣1000元（約新台幣4000元），這樣算來，一個月就剩1000多塊錢。」

李先生稱，無法完成招聘任務，除了被扣錢，平時還挨打屁股、做200個俯臥撐，做不動的，主管在後面拿PC管打。「PC管對著我們屁股抽打，通常打20下。」儘管是塑料製成的PC管，但天冷，被打得很疼，公司很多員工都被打了，他上個月就被打15次，幾乎每兩天就打一次。

據報導，實際致電當地勞動保障監察大隊，該大隊工作人員稱，「目前還沒有接到該公司員工向他們反映的情況，但建議可以向南寧市勞動人事爭議仲裁院反映。」

對此，該公司負責人僅說：「沒有這回事，這不存在的。」

大陸某傳媒公司的員工，因未完成績效而遭體罰。圖翻攝自梨視頻
大陸某傳媒公司的員工，因未完成績效而遭體罰。圖翻攝自梨視頻
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如果無法完成招聘任務，員工除了被扣錢，平時還挨打屁股。圖翻攝自澎湃新聞
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