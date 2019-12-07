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地磚實名制 陸大學6000個名字鋪成「校友路」

2019-12-07 16:01世界日報 中國新聞組／北京7日電

走進西安電子科技大學，可以發現一條真真實實的「校友路」。這條長約30米、寬約8.6米的道路上，幾乎每塊紅磚上都刻有校友的姓名、學號或其他意義的數字，目前已有近6000名校友「實名」認捐。

華商報報導，這些磚是2017年開始，該校學子畢業時認捐的，認捐校友信息須透過學校審核。每塊磚31元（約新台幣134元）起，寓意學校誕生於1931年，表示西電學子和母校永相連，也讓校友在母校留下永久的印記。

微信公眾號「南方財富網」報導，西安電子科技大學南校區一名已畢業的校友表示，他最開始以為是對學校有貢獻的校友，可以將名字留在此處，「後來才知道是畢業校友認捐的，所以我畢業的時候也認捐了一塊磚，上次放假還帶女朋友回來找過我的名字，感覺挺有意義的，很有歸屬感。」

據該校學生表示，這些數字有的代表認捐校友的學號、班級，也有的代表出生日期或其他具有特殊意義的數字。

該校幾名大一的學生表示，因為平時上課、吃飯幾乎不會從此經過，所以沒有發現這條路的不同之處，「我們第一次留意這條路上刻有名字，看著這些密密麻麻的名字，就好像這些校友和我們認識一樣，於是我們在想，等我們畢業的時候，也希望可以認捐幾塊磚，將它們留在學校，以後可以和好友再回來看看。」

西安電子科技大學有一條路，幾乎每塊紅磚上都刻有校友的姓名、學號。圖翻攝自微博
西安電子科技大學有一條路，幾乎每塊紅磚上都刻有校友的姓名、學號。圖翻攝自微博
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每塊磚31元（約新台幣134元）起，寓意學校誕生於1931年，表示西電學子和母校...
每塊磚31元（約新台幣134元）起，寓意學校誕生於1931年，表示西電學子和母校永相連，也讓校友在母校留下永久的印記。
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