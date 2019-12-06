正妹撞球裁判飄仙氣！純白旗袍襯托S型曲線一夕爆紅

王鐘瑤因為身穿旗袍裁決桌球賽事而引起網友關注。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」 分享 facebook

大陸吉林有一名撞球裁判，身穿旗袍當裁判的照片在網路上瘋傳，掀起網路上熱烈討論，不少網友更稱她為「最美撞球女神」。

在網上流傳的照片中，大陸女子王鐘瑤穿著一身白色旗袍，戴上白色手套及穿高跟鞋為撞球賽進行裁決，即使坐在觀眾席上都可以感受到她那種高貴氣質。少有性感打扮的王鐘瑤，在旗袍貼身的剪裁之下展示其完美曲線，豐滿上圍與纖腰翹臀也表露無遺，吸引了不少網友的眼睛！

王鐘瑤出生於大陸吉林省長措市，現年26歲。她自少對撞球有興趣，中學時期已經有接觸中式八球，並有不錯的球技，不過由於在朋友切磋球技期間經常都會充當裁判，因而漸漸對做撞球裁判這職位產生興趣，於是決定以此為職業。

一次做觀眾的經歷，讓王鐘瑤遇上大陸國家級裁判王柏濤，並在他的帶領下在17歲就成為了正式裁判。現在王鐘瑤已經獨當一面，判決過多場比賽，是國家一級裁判，因為經常出現在不同電視節目，穿套裝做裁判的形象深入民心。王鐘瑤直言，最初做裁判的時候還是有孩子氣的一面，但經過這幾年來的成長，覺得自己有了很大的進步，受益無窮。

王鐘瑤表示這是一次大膽的嘗試。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」 分享 facebook

王鐘瑤因為身穿旗袍裁決桌球賽事而引起網友關注。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」 分享 facebook

王鐘瑤不時都會更新自己的生活近況，偶然更會有性感打扮。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」 分享 facebook

王鐘瑤不時都會更新自己的生活近況，偶然更會有性感打扮。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》