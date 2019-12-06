親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

桃猿留不住洪一中領隊自責 悍將傳不止挖1人

戰地醫療天使：日本人道醫師中村哲的阿富汗遇害疑雲

正妹撞球裁判飄仙氣！純白旗袍襯托S型曲線一夕爆紅

2019-12-06 19:19香港01 卓柏安

王鐘瑤因為身穿旗袍裁決桌球賽事而引起網友關注。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」
王鐘瑤因為身穿旗袍裁決桌球賽事而引起網友關注。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」
分享

大陸吉林有一名撞球裁判，身穿旗袍當裁判的照片在網路上瘋傳，掀起網路上熱烈討論，不少網友更稱她為「最美撞球女神」。

在網上流傳的照片中，大陸女子王鐘瑤穿著一身白色旗袍，戴上白色手套及穿高跟鞋為撞球賽進行裁決，即使坐在觀眾席上都可以感受到她那種高貴氣質。少有性感打扮的王鐘瑤，在旗袍貼身的剪裁之下展示其完美曲線，豐滿上圍與纖腰翹臀也表露無遺，吸引了不少網友的眼睛！

王鐘瑤出生於大陸吉林省長措市，現年26歲。她自少對撞球有興趣，中學時期已經有接觸中式八球，並有不錯的球技，不過由於在朋友切磋球技期間經常都會充當裁判，因而漸漸對做撞球裁判這職位產生興趣，於是決定以此為職業。

一次做觀眾的經歷，讓王鐘瑤遇上大陸國家級裁判王柏濤，並在他的帶領下在17歲就成為了正式裁判。現在王鐘瑤已經獨當一面，判決過多場比賽，是國家一級裁判，因為經常出現在不同電視節目，穿套裝做裁判的形象深入民心。王鐘瑤直言，最初做裁判的時候還是有孩子氣的一面，但經過這幾年來的成長，覺得自己有了很大的進步，受益無窮。

王鐘瑤表示這是一次大膽的嘗試。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」
王鐘瑤表示這是一次大膽的嘗試。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」
分享

王鐘瑤因為身穿旗袍裁決桌球賽事而引起網友關注。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」
王鐘瑤因為身穿旗袍裁決桌球賽事而引起網友關注。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」
分享

王鐘瑤不時都會更新自己的生活近況，偶然更會有性感打扮。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」
王鐘瑤不時都會更新自己的生活近況，偶然更會有性感打扮。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」
分享

王鐘瑤不時都會更新自己的生活近況，偶然更會有性感打扮。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」
王鐘瑤不時都會更新自己的生活近況，偶然更會有性感打扮。圖翻攝自微博「王鐘瑤鐘寶」
分享

延伸閱讀：

網購性感高叉旗袍　大媽試穿照「前凸後翹」　網民：去跳廣場舞？

郎朗德韓混血兒嬌妻Gina着旗袍S曲線盡顯　網友：腰臀比好夢幻

文章授權轉載自《香港01》

裁判

延伸閱讀

合身粉紅旗袍「太性感」 網友：顛覆我對前凸後...

正妹嫩妻節目上量胸圍　郎朗一個動作霸氣護妻

謝忻飄仙氣開直播　陳沂揭「活該不能復出」真相

相關新聞

男子長相神似彌勒佛 遭富婆「供養」成網紅

2019-12-06 16:50

只因手機沒信號 中國女老師在美鬧失聯2天

2019-12-06 16:31

少女被迫賣淫遇害 17歲被告判無期

2019-12-06 13:26

被欠薪整年！記者當「搓澡工」餬口

2019-12-06 13:25

女子劇烈腹痛緊急送醫 褲子剛脫下「雙腿間鑽出嬰兒頭」

2019-12-05 20:58

36歲男面試突失禁猝死 生前一句話曝致命原因

2019-12-05 18:06

合身粉紅旗袍「太性感」 網友：顛覆我對前凸後翹的想像

2019-12-05 15:34

先有雞還是先有蛋？6億年前化石「籠脊球」給出答案

2019-12-05 11:21

老鼠們狂啃火鍋店懸掛的大塊牛肉 網友直呼太噁心

2019-12-04 21:23

三個月沒吃肉了！ 「豬肉」成微博2019秋冬款輕奢單品

2019-12-04 09:59

男童墜樓遭鋼筋貫穿全身 大難不死因剛好心臟收縮

2019-12-02 22:22

娃「三浴鍛鍊」半裸任人看 廣州幼兒園挨轟

2019-12-02 17:16

這間中學發布髮禁圖冊 13種禁忌髮型漫畫太爆笑

2019-12-02 17:13

巨蟒藏商店10年無人知 重20公斤撐破天花板被逮

2019-12-02 15:34

北京初雪「堆」商機 幫造一個5厘米雪人收10元

2019-12-02 14:44

8萬人擠北京故宮追初雪 皇城穿古裝擺拍玩「穿越」

2019-12-02 14:43

10厘米高跟鞋搭辣腿好誘人 一看臉網友全笑翻

2019-12-02 13:58

她隆鼻失敗留疤 院方竟回「用遮瑕膏蓋一蓋」

2019-12-02 12:17
看更多

熱門文章

香港迪士尼淪鬼城！別怪反送中 其實是這裡更好玩...

2019-12-06 10:00

彈無虛發！大陸「槍王」誕生 是「00後」的她

2019-12-06 12:29

「朝朝暮暮永相濡」97歲物理學家為愛妻寫情書六十載

2019-12-06 13:29

女子劇烈腹痛緊急送醫 褲子剛脫下「雙腿間鑽出嬰兒頭」

2019-12-05 20:58

男子長相神似彌勒佛 遭富婆「供養」成網紅

2019-12-06 16:50

環時社評：美台往前走 共軍戰艦可直駛台港口

2019-12-06 15:12

你來我往 北京證實對美外交領事人員祭出限制

2019-12-06 16:59

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

2019-12-06 12:48

全球首次拍到雪豹現身四川熊貓棲地 可惜擦身而過

2019-12-06 16:44

正妹撞球裁判飄仙氣！純白旗袍襯托S型曲線一夕爆紅

2019-12-06 19:19

中國播記錄片 首度公開涉疆反恐案件、畫面

2019-12-06 10:48

中方即日起實施對等反制美駐中國外交官行動

2019-12-06 09:50

美國要求陸外交官通報接觸人物 陸方同等反制

2019-12-05 21:00

影／3歲童遭倒車碾死 老翁目睹卻沒提醒引網友公憤

2019-12-06 12:53

何君堯遭英國褫奪名譽博士學位 大陸送暖頒一個給他

2019-12-06 18:43

反送中後遺症？陸招港大學生新增無犯罪記錄

2019-12-06 14:09

未獲功能組別半數支持 彈劾林鄭月娥遭否決

2019-12-05 21:57

人權日12.8民陣重演反送中百萬遊行場面 3000警力戒備

2019-12-06 09:51

陸預測明年GDP 「保四爭五」被消失

2019-12-06 00:01

台商前進長三角 投資2,000億

2019-12-05 23:53

建制派明確反對 譴責林鄭議案被否決

2019-12-06 00:15

中國推網路遊戲 香港反送中領袖成通緝犯角色

2019-12-06 16:20

北京政協常委、京劇演員 傳家中自縊身亡

2019-12-06 16:47

出國人數激增 「90後」最猛

2019-12-06 02:28

中大、理大校園危機後 128香港遊行獲准

2019-12-06 00:09

西部首條「智軌」 四川宜賓開通

2019-12-06 02:28

支持長三角一體化 大陸稅務機關推出16項措施

2019-12-05 23:43

張小月預測大陸經濟明年跌破6 海基助台商轉型

2019-12-06 17:03

東航上海飛巴黎 每周增至17班

2019-12-06 02:28

入CPTPP…陸態度積極

2019-12-05 23:53

山西晉中、江蘇南京 首批重點培育

2019-12-06 02:28

只因手機沒信號 中國女老師在美鬧失聯2天

2019-12-06 16:31

人行超量開展人民幣3000億元MLF操作 投放跨年流動性

2019-12-06 10:22

少女被迫賣淫遇害 17歲被告判無期

2019-12-06 13:26

港府開綠燈 准周末大遊行 估百萬人上街

2019-12-06 13:28

文在寅會見王毅 共促東北亞和平

2019-12-05 23:53

美前官員稱「兩岸和平統一無望」 陸學者駁斥

2019-12-05 21:07

懸崖村 藤梯升級為鋼梯

2019-12-05 23:54

深圳地鐵12號線 和平站如期封頂

2019-12-06 02:21

華為再反擊 告美FCC違憲

2019-12-05 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top