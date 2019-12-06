男子長相神似彌勒佛 遭富婆「供養」成網紅

大陸這位男子因長相體型酷似彌勒佛而成為網紅。圖擷自 上游新聞 分享 facebook

隨著網路平台興起，許多有特殊才能的人紛紛成為網紅，但有些網紅靠得卻是自己獨特的外觀。大陸一位男子因體型和長相圓潤，酷似佛教當中的彌勒佛，因而在網路上一夕爆紅，這位男子甚至還被一位富婆要求帶回家「供養」，而這也使他的生活產生巨大的改變。

根據「上游新聞」報導，這位男子有著圓潤的臉蛋、龐大的肚子，穿上黃袍掛上佛珠之後，簡直與彌勒佛沒有兩樣，因有人將他的照片和影片上傳至網路後，引起不少網友熱議，許多人稱他是佛祖顯靈，對此有位大陸富婆甚至看上這位男子，將他帶回家供養，向男子提供金錢和食宿，還請專門的團隊為他宣傳，將男子打造成當地知名的網紅。

而男子成為網紅後，許多信徒和路人在路上見到他都會捐贈香油錢，為自己祈求平安，而男子的行為也引來許多網友批評，表示「這樣佯裝彌勒佛四處斂財，是否過意得去」、「都說舉頭三尺有神明，這樣頻繁抹黑佛的形象，難道不怕遭天譴嗎」，但也有網友認為男子的處境很可憐，「體型實在太胖了走路都非常困難，走幾步路就氣喘吁吁的，上樓梯的時候還需要人攙扶」、「現實生活中也做不了什麼工作，其實這樣能讓他有收入也是挺好的，畢竟給錢的也是自願的」。