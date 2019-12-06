親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

瘟疫戒嚴？麻疹疫情失控 薩摩亞「全境封鎖」大防疫

男子長相神似彌勒佛 遭富婆「供養」成網紅

2019-12-06 16:50聯合新聞網 綜合報導

大陸這位男子因長相體型酷似彌勒佛而成為網紅。圖擷自上游新聞
大陸這位男子因長相體型酷似彌勒佛而成為網紅。圖擷自上游新聞
分享

隨著網路平台興起，許多有特殊才能的人紛紛成為網紅，但有些網紅靠得卻是自己獨特的外觀。大陸一位男子因體型和長相圓潤，酷似佛教當中的彌勒佛，因而在網路上一夕爆紅，這位男子甚至還被一位富婆要求帶回家「供養」，而這也使他的生活產生巨大的改變。

根據「上游新聞」報導，這位男子有著圓潤的臉蛋、龐大的肚子，穿上黃袍掛上佛珠之後，簡直與彌勒佛沒有兩樣，因有人將他的照片和影片上傳至網路後，引起不少網友熱議，許多人稱他是佛祖顯靈，對此有位大陸富婆甚至看上這位男子，將他帶回家供養，向男子提供金錢和食宿，還請專門的團隊為他宣傳，將男子打造成當地知名的網紅。

而男子成為網紅後，許多信徒和路人在路上見到他都會捐贈香油錢，為自己祈求平安，而男子的行為也引來許多網友批評，表示「這樣佯裝彌勒佛四處斂財，是否過意得去」、「都說舉頭三尺有神明，這樣頻繁抹黑佛的形象，難道不怕遭天譴嗎」，但也有網友認為男子的處境很可憐，「體型實在太胖了走路都非常困難，走幾步路就氣喘吁吁的，上樓梯的時候還需要人攙扶」、「現實生活中也做不了什麼工作，其實這樣能讓他有收入也是挺好的，畢竟給錢的也是自願的」。

網紅佛教信仰

延伸閱讀

72歲前環球小姐近照曝光 容貌宛如少女驚豔網...

影／3歲童遭倒車碾死 老翁目睹卻沒提醒引網友...

先有雞還是先有蛋？6億年前化石「籠脊球」給出...

合身粉紅旗袍「太性感」 網友：顛覆我對前凸後...

相關新聞

只因手機沒信號 中國女老師在美鬧失聯2天

2019-12-06 16:31

少女被迫賣淫遇害 17歲被告判無期

2019-12-06 13:26

被欠薪整年！記者當「搓澡工」餬口

2019-12-06 13:25

女子劇烈腹痛緊急送醫 褲子剛脫下「雙腿間鑽出嬰兒頭」

2019-12-05 20:58

36歲男面試突失禁猝死 生前一句話曝致命原因

2019-12-05 18:06

合身粉紅旗袍「太性感」 網友：顛覆我對前凸後翹的想像

2019-12-05 15:34

先有雞還是先有蛋？6億年前化石「籠脊球」給出答案

2019-12-05 11:21

老鼠們狂啃火鍋店懸掛的大塊牛肉 網友直呼太噁心

2019-12-04 21:23

三個月沒吃肉了！ 「豬肉」成微博2019秋冬款輕奢單品

2019-12-04 09:59

男童墜樓遭鋼筋貫穿全身 大難不死因剛好心臟收縮

2019-12-02 22:22

娃「三浴鍛鍊」半裸任人看 廣州幼兒園挨轟

2019-12-02 17:16

這間中學發布髮禁圖冊 13種禁忌髮型漫畫太爆笑

2019-12-02 17:13

巨蟒藏商店10年無人知 重20公斤撐破天花板被逮

2019-12-02 15:34

北京初雪「堆」商機 幫造一個5厘米雪人收10元

2019-12-02 14:44

8萬人擠北京故宮追初雪 皇城穿古裝擺拍玩「穿越」

2019-12-02 14:43

10厘米高跟鞋搭辣腿好誘人 一看臉網友全笑翻

2019-12-02 13:58

她隆鼻失敗留疤 院方竟回「用遮瑕膏蓋一蓋」

2019-12-02 12:17

可樂當水喝！她日灌5公升暴瘦20公斤 醫師檢查發現慘了

2019-12-01 20:15
看更多

熱門文章

36歲男面試突失禁猝死 生前一句話曝致命原因

2019-12-05 18:06

香港迪士尼淪鬼城！別怪反送中 其實是這裡更好玩...

2019-12-06 10:00

彈無虛發！大陸「槍王」誕生 是「00後」的她

2019-12-06 12:29

女子劇烈腹痛緊急送醫 褲子剛脫下「雙腿間鑽出嬰兒頭」

2019-12-05 20:58

澳門回歸20周年 大陸與澳門簽署雙邊本幣互換協議

2019-12-05 17:48

「朝朝暮暮永相濡」97歲物理學家為愛妻寫情書六十載

2019-12-06 13:29

環時社評：美台往前走 共軍戰艦可直駛台港口

2019-12-06 15:12

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

2019-12-06 12:48

中方即日起實施對等反制美駐中國外交官行動

2019-12-06 09:50

男子長相神似彌勒佛 遭富婆「供養」成網紅

2019-12-06 16:50

中國播記錄片 首度公開涉疆反恐案件、畫面

2019-12-06 10:48

美國要求陸外交官通報接觸人物 陸方同等反制

2019-12-05 21:00

影／3歲童遭倒車碾死 老翁目睹卻沒提醒引網友公憤

2019-12-06 12:53

港警狂射催淚彈 連老鼠都不敢逛大街

2019-12-05 17:48

晚了台灣20年！香港將把「強姦」一詞改為「性侵」

2019-12-05 19:27

未獲功能組別半數支持 彈劾林鄭月娥遭否決

2019-12-05 21:57

全球首次拍到雪豹現身四川熊貓棲地 可惜擦身而過

2019-12-06 16:44

反送中後遺症？陸招港大學生新增無犯罪記錄

2019-12-06 14:09

陸預測明年GDP 「保四爭五」被消失

2019-12-06 00:01

人權日12.8民陣重演反送中百萬遊行場面 3000警力戒備

2019-12-06 09:51

台商前進長三角 投資2,000億

2019-12-05 23:53

你來我往 北京證實對美外交領事人員祭出限制

2019-12-06 16:59

維吾爾法案通過 哈薩克族籲關注新疆族人遭遇

2019-12-05 20:00

建制派明確反對 譴責林鄭議案被否決

2019-12-06 00:15

出國人數激增 「90後」最猛

2019-12-06 02:28

支持長三角一體化 大陸稅務機關推出16項措施

2019-12-05 23:43

拒向前員工道歉惹議 華為重申是舉報犯罪行為

2019-12-05 19:24

中大、理大校園危機後 128香港遊行獲准

2019-12-06 00:09

西部首條「智軌」 四川宜賓開通

2019-12-06 02:28

港危險化學品被棄野外 疑涉反送中

2019-12-05 18:50

入CPTPP…陸態度積極

2019-12-05 23:53

東航上海飛巴黎 每周增至17班

2019-12-06 02:28

山西晉中、江蘇南京 首批重點培育

2019-12-06 02:28

中國推網路遊戲 香港反送中領袖成通緝犯角色

2019-12-06 16:20

人行超量開展人民幣3000億元MLF操作 投放跨年流動性

2019-12-06 10:22

文在寅會見王毅 共促東北亞和平

2019-12-05 23:53

港府開綠燈 准周末大遊行 估百萬人上街

2019-12-06 13:28

少女被迫賣淫遇害 17歲被告判無期

2019-12-06 13:26

張小月預測大陸經濟明年跌破6 海基助台商轉型

2019-12-06 17:03

懸崖村 藤梯升級為鋼梯

2019-12-05 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top