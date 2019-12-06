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只因手機沒信號 中國女老師在美鬧失聯2天

2019-12-06 16:31世界日報 中國新聞組／北京6日電

在美國訪學的浙江傳媒學院女英語老師王綿綿於11月29日後失聯的消息，近期在網上引起關注，很多網友也幫忙尋人。12月2日凌晨，該名老師終於出現在朋友圈，而失聯的原因竟然是手機信號不穩定，所以導致「失聯」兩天。

央視新聞報導，王綿綿在朋友圈稱：「原本打算路上保持聯繫，沒想到美國這邊連高速公路都沒有信號，偶爾在經過鎮子的時候有一格，剛打開手機打算發信息信號就消失了……鞠躬鞠躬。」隨後，浙江傳媒學院在官方微博發布消息稱，該校在美國做訪問學者的王綿綿老師已經找到。

網友慶幸之餘也表示難以置信說：「美國科技全球領先，都2019年了，怎麼手機信號這麼『小』的問題還能把人弄失蹤？」

據報導，《熱評》評論員也走上紐約街頭，實地隨機檢測當地手機信號。測試結果證明，曼哈頓除了地鐵站裡信號不錯，街頭、影院的信號和網速都比較差。而在地鐵裡，乾脆沒有信號。

報導指出，手機信號覆蓋不強其實才是世界常態。目前全世界有約600萬座4G基站，其中有460萬座在中國，約30萬座在美國。中國人均4G基站擁有量是美國的2.5倍。在全球大國中，中國的手機信號覆蓋率是遙遙領先的第一名。

美國的電信運營是走市場化路線，哪裡有錢哪裡就有信號，私營企業沒有義務做賠本買賣，政府也無法給運營商下任務。

浙江傳媒學院女英語老師王綿綿「失聯」兩天。圖翻攝自央視
浙江傳媒學院女英語老師王綿綿「失聯」兩天。圖翻攝自央視
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《熱評》評論員也走上紐約街頭，實地隨機檢測當地手機信號。圖翻攝自央視
《熱評》評論員也走上紐約街頭，實地隨機檢測當地手機信號。圖翻攝自央視
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北京紐約

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