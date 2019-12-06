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少女被迫賣淫遇害 17歲被告判無期

2019-12-06 13:26世界日報 北京6日電

陝西榆林市中級法院5日對陝西神木15歲的少女劉雨(化名)被6名未成年人逼迫賣淫、...
陝西榆林市中級法院5日對陝西神木15歲的少女劉雨(化名)被6名未成年人逼迫賣淫、毆打至死案一審宣判。 (取材自新京報)
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陝西榆林市中級法院5日對陝西神木15歲的少女劉雨(化名)被6名未成年人逼迫賣淫、毆打至死案一審宣判。案件中的第一被告人、17歲的楊某被判處無期徒刑，其餘五名未成年涉案人被判處有期徒刑三年六個月至十五年不等。被害人家屬表示對判決不滿意，將申請檢方抗訴。

陝西榆林市中級法院5日對陝西神木15歲的少女劉雨(化名)被6名未成年人逼迫賣淫、...
陝西榆林市中級法院5日對陝西神木15歲的少女劉雨(化名)被6名未成年人逼迫賣淫、毆打至死案一審宣判。 (取材自新京報)
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北京青年報報導，判決書中披露了案件細節，涉案人員韓某某稱其未與受害者發生關係，家屬認為韓某某是劉雨遭毆打的原因，應負刑責。

其中，被告人楊某犯故意殺人罪，判處無期徒刑；被告人白某鶴犯故意殺人罪，判處有期徒刑15年；被告人賀某犯故意殺人罪，判處有期徒刑14年。被告人張某豪犯故意殺人罪和犯搶劫罪，合併決定執行有期徒刑12年8個月，並處罰金人民幣2000元。被告喬某國犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年；被告人李某偉犯盜竊罪和犯幫助毀滅證據罪，合併決定執行有期徒刑3年6個月，並處罰金人民幣2000元。

上述判決書顯示，法院審理查明，2018年9月23日15時，被告人楊某、白某鶴、賀某強迫被害人劉雨前往某賓館賣淫，之後涉案人員韓某某對楊某稱劉雨非處女，拒絕給付剩餘費用。當日17時許，劉雨被楊某、白某鶴、賀某、張某豪、喬某國帶到暫住處，以劉雨欺騙為由對其長時間毆打。次日早晨，5人發現劉雨死亡，請求李某偉幫忙處理屍體，後其中3人將屍體處理後抬到廢棄的磚牆角內掩埋。

此外，幾名被告人在作案後又犯他案，其中3人逼迫14歲少女賣淫。

殺人賣淫北京

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