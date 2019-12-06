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被欠薪整年！記者當「搓澡工」餬口

2019-12-06 13:25世界日報 綜合報導

有媒體欠薪12個月，200多名員工長達一年領不到薪水，逼使媒體記者下了班，還要去...
有媒體欠薪12個月，200多名員工長達一年領不到薪水，逼使媒體記者下了班，還要去三溫暖店幫人搓澡，才能勉強過活。 (取材自微信)
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在網路新媒體崛起後，全球報業都遇上經營困境，中國也不例外，尤其是經濟持續低迷的東北地區，今年甚至傳出有媒體欠薪12個月，200多名員工長達一年領不到薪水，逼使媒體記者下了班，還要去三溫暖店幫人搓澡，才能勉強過活。

據微信公號「傳媒見聞」引述最新統計數字顯示，2018年全中國47家報業集團廣告收入總和，大約為人民幣400億元，卻僅相當於「今日頭條」一家網媒平台的廣告收入。

這起事件之所以受到關注，起源於一則媒體人賣蘋果謀生的求助廣告，在網路引發熱烈討論。該廣告由一位自稱是雞西新聞傳媒集團職工的人發出，他表示雞西新聞傳媒集團已拖欠其11個月薪水，現在自謀生路，想透過幫助親戚分銷蘋果的方式，緩解生活壓力。

雞西新聞傳媒集團機關辦公室負責人證實：「準確地說，我們其實是有12個月沒有發工資了。」

200人遭欠薪 採訪出差自己貼錢

還有一位雞西廣播電台的工作人員披露，從2016年開始，集團就陸續開始欠薪，最近一次收到薪水的時間是2019年8月，但也只是補發了2018年度的薪水，截止目前，2019年全年的工資都沒發過。

一位在雞西電視台工作的記者說，現在編輯記者和工作人員基本都是「自費貼錢」工作，比如採訪出差和用車這些費用，全部沒有報銷，都是自己貼錢。

對此，雞西傳媒集團副總經理伊春雷詢問欠薪情況，伊春雷先是表示：「我已經很久沒上班了。」在媒體追問下，伊春雷確認「聽說了有欠薪的情況」，但也提到「可能他們也在改革」。

除了雞西傳媒，去年6月11日，齊齊哈爾廣播電視台編輯記者就曾在公司門前拉布條討薪，據悉當時電視台已欠薪3個月。同樣是去年6月，大慶日報也遭遇了討薪事件，部分員工薪水被長期拖欠，有人保險被欠繳3年，薪資被拖欠了22個月。

用戶習慣的改變，是造成傳統媒體衰退的重要因素。根據中國人民大學發展戰略研究院近日發布的「5G時代中國網民新聞閱讀習慣的量化研究」報告，作為用戶，日常獲取新聞的管道，紙媒和電視的使用人數已不到十分之一，其中紙媒甚至不到百分之一。

報導認為，在新媒體不斷發展壯大下，以報紙廣播電視台為主的傳統媒體影響力式微，已成為大趨勢，但作為中國「國家輿論引導的主力軍」，其地位卻依然無法取代，也許這項特殊功能讓傳統媒體回歸中國財政撥款成為可能。

薪水廣告

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