女子劇烈腹痛緊急送醫 褲子剛脫下「雙腿間鑽出嬰兒頭」

女子因劇烈腹痛送醫，沒想到檢查到一半雙腿間竟鑽出嬰兒頭。 示意圖／ingimage 分享 facebook

日前大陸一名女子因劇烈腹痛被緊急送醫，當護士詢問是否懷孕時她堅決否認，之後送進婦產科檢查，沒想到女子褲子才剛脫下，嬰兒的腦袋就從她雙腿間鑽出，嚇得醫護人員連忙準備產房生產，直到孩子出生前女子反覆向醫護人員確認，無法相信自己真的懷孕。

根據「瀟湘晨報」報導，日前大陸湖南一名女子因為腹部劇烈疼痛送醫，過程中護士詢問是否懷孕？最後一次月經是什麼時候？女子表示最後一次月經是在今年的二月，但堅決否認自己懷孕，於是醫護人員將女子送到婦產科做檢查。

抵達婦產科時沒想到女子褲子剛脫下，醫師就見到她的兩腿間探出一顆圓圓的小腦袋，醫師嚇得大喊「快！孕婦開全啦，快通知產房」，接著一群人將女子送進產房，7分鐘後就生下一名健康的男嬰。過程中女子反覆向醫護人員確認，無法相信自己真的懷孕，還不停強調她是「宮寒體質」，不可能懷孕。

女子的姐姐透露，每次去妹妹家時都覺得她的肚子在變大，於是反覆提醒妹妹要去檢查自己是否懷孕，但她都只說是「變胖」不可能懷孕，整個孕期一次產檢都沒有做，直到日前腹部突然出現不規則劇痛、下體流出液體，才緊急聯絡救護車送醫，姐姐無奈表示「寶寶出生了，什麼準備都沒有，一家人手忙腳亂也不知道該做些什麼了。」

對此，湖南省婦幼保健院急診科主任劉溯提醒，育齡期有性生活的女性一旦出現月經紊亂、停經的情況，一定要及時就醫檢查是否懷孕。整個孕期需要按時到醫院產檢，出現見紅、破水、規律腹痛等臨產徵兆時，孕婦應及早去醫院待產，以免發生意外。