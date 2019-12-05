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36歲男面試突失禁猝死 生前一句話曝致命原因

2019-12-05 18:06香港01 記者向樂高／報導

職員說，聽說男子上一份工作總是熬夜加班，可能也是因為這個原因想要跳槽。圖／擷自香...
職員說，聽說男子上一份工作總是熬夜加班，可能也是因為這個原因想要跳槽。圖／擷自香港01資料照
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工作經常要熬夜加班當然有害身體健康，更可能有猝死的風險。大陸杭州一名36歲男子日前去公司面試，期間曾透露上一份工作經常熬夜加班，想不到男子突然竟在沒有預兆下暈倒，更出現小便失禁，送院時已瞳孔放大，最終不治。

男子現年36歲，有高血壓，求職面試時突然心跳驟停。面試現場的工作人員表示，該男子面試時突然沒有意識，頭趴了下去，他上前一看發現男子小便失禁，馬上報警，職員說：「聽說他上一份工作總是熬夜加班，可能也是因為這個原因想要跳槽」。

樹蘭（杭州）醫院心血管內科醫生史宏偉解釋，心源性猝死主要是由於各種心臟原因引起的突發性死亡，發病過程非常急速突然，「有冠心病、高血壓等疾病的患者是高危人群，但並不是說平時覺得挺健康的人，就不會遇到這類情況，很多人發病之前都沒有徵兆。」。

史宏偉也透露，兩周前收到一名突然急性心肌梗塞的男子，經搶救後病情好轉，卻又因公務在身急着出院，他建議要先好好休息養病，「這類已經發生過心肌梗塞的患者，更加要注意心臟性猝死的預防，避免過度疲勞。」

延伸閱讀：

台藝人高以翔內地錄影猝死　醫生解釋死因　稱僅5%病發者能逃死劫

【心臟】感冒疲勞增運動猝死風險　35歲以下個案多因先天心臟問題

文章授權轉載自《香港01》

面試加班熬夜心肌梗塞

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