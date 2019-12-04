老鼠們狂啃火鍋店懸掛的大塊牛肉 網友直呼太噁心

大陸一間火鍋店，被人目睹並拍下老鼠狂啃掛在餐台上的肉塊。圖擷自 封面視頻 分享 facebook

餐飲業最重要的就是衛生，如果食物或環境不衛生，甚至出現老鼠，那可能再也不會有客人上門光顧。日前大陸一間火鍋店，被人目睹並拍下可怕的一幕，火鍋店的肉條懸掛在餐台上方，而下方就有兩隻老鼠正大光明的在啃食肉條，畫面一出嚇壞許多網友，讓人直呼噁心！

根據「封面新聞」報導，這起事件發生在大陸廣東汕頭，一家牛肉火鍋店被路人拍攝到，透明櫥窗內懸掛著一大塊牛肉，離桌面僅有一小段距離，而這塊牛肉的下方正被兩隻老鼠肆意啃食。

只見影片中兩隻長尾巴的老鼠在餐台上遊走，之後更努力踮起腳尖站起來，抓著牛肉就一陣狂啃，驚悚畫面都被櫥窗外路人拍下，影片長達一分鐘之久，但卻沒有任何工作人員或廚師發現。

畫面曝光後立刻引起相關單位介入調查，當地市場監督管理局回應表示，當晚發現這段影片後就立刻組織執法人員去調查，發現這間火鍋店衛生條件不符合標準，並且已經查封以及勒令停業，整起事件也正在調查中。

事件一出立刻引起網友熱烈討論，許多網友紛紛留言表示，「衛生達不達標就差一個影片」、「那些沒看到的呢？」、「餐飲店有老鼠的很多」、「建議建立食品安全管理法規中的零容忍處罰條例，比如這種情况出現一次就直接關停」、「這也太誇張了」、「鼠疫時期呢」、「起雞皮疙瘩」。