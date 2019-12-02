親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

這間中學發布髮禁圖冊 13種禁忌髮型漫畫太爆笑

2019-12-02 17:13世界日報 中國新聞組／北京2日電

樂至實驗中學的禁止髮型圖冊局部，漫畫加上搞笑說名引人發噱。 圖／取自微博
樂至實驗中學的禁止髮型圖冊局部，漫畫加上搞笑說名引人發噱。 圖／取自微博
分享
四川資陽樂至實驗中學的近日發布禁止髮型圖冊，列舉13種髮型配以漫畫；有網友見到該校發布的禁止髮型名稱後「笑哭了」。

據封面新聞報導，圖冊列明禁止的13種髮型，包括「偏頭痛型」、「垂簾聽政陰險型」、「土洋結合不當型」、「自造鬥雞眼式毀容型」、「無錢理髮流浪型」、「精神崩潰型」、「少兒幼稚型」、「日本流氓海盜型」等。

還有「燙髮、染髮、披頭散髮式」被命名為「成年婦女衰老型」；男生「前劉海式」被稱為「無陽剛之氣型」；「丸子頭」直接被稱為「假冒尼姑型」 ；描眉畫眼、抹口紅、假睫毛則被稱為「弄虛作假型」。

樂至實驗中學是樂至縣城一所初級中學，該校相關負責人說，這個具有「網紅」氣質的「髮型禁令」由學校專門整理。據人民網報導，這則「髮型禁令」是該校文明禮儀教育手冊中的一個章節。負責人表示：「髮型名稱是政教處老師整理或命名，圖片一部分從網上下載，一部分是學校美術老師手繪。」

負責人還說，每學期開學後，學校將禮儀教育手冊發放到每一位學生手中。「開學有頭兩天，各班專門組織學習，其中還包括餐飲禮儀、行走禮儀、坐姿、站姿等多項內容。

一名年級主任表示，如果學生中出現圖示中出現的禁止髮型，「校方首先會同家長進行溝通，進行教育，盡可能的達到要求」，不存在強制學生改變髮型的問題。

一名家長說：「我認為老師很用心，讀中學的孩子培養正確的審美觀很重要」。

髮型北京網紅

相關新聞

娃「三浴鍛鍊」半裸任人看 廣州幼兒園挨轟

2019-12-02 17:16

巨蟒藏商店10年無人知 重20公斤撐破天花板被逮

2019-12-02 15:34

北京初雪「堆」商機 幫造一個5厘米雪人收10元

2019-12-02 14:44

8萬人擠北京故宮追初雪 皇城穿古裝擺拍玩「穿越」

2019-12-02 14:43

10厘米高跟鞋搭辣腿好誘人 一看臉網友全笑翻

2019-12-02 13:58

她隆鼻失敗留疤 院方竟回「用遮瑕膏蓋一蓋」

2019-12-02 12:17

可樂當水喝！她日灌5公升暴瘦20公斤 醫師檢查發現慘了

2019-12-01 20:15

淘寶第一主播瘋狂吸金117億 淚崩曝辛酸史：每天睡4小時

2019-11-30 20:02

殺妻藏屍冰箱？川男攜子從澳洲逃回中國

2019-11-30 18:26

心疼女兒被同學霸凌… 男闖校園殺9歲童 一審判死

2019-11-30 18:19

小學教師色誘多金男勒索 背7命逃亡20年被逮

2019-11-30 16:31

機上吸尿救人獲頒「暨南杏林楷模」 醫：太太不敢親我了

2019-11-29 13:10

仿妝網紅遭虐打 「未達輕傷標準」前男友只被罰款

2019-11-29 13:08

「尋子礦泉水」上的惠州男孩 走失11年後在福建找到

2019-11-28 13:36

85後吸金56億 東莞警方扣64房、53車、2飛機、2塊地

2019-11-28 13:34

廈門新人梳這個髮型、穿這種衣服…登記結婚被拒

2019-11-28 13:33
看更多

熱門文章

可樂當水喝！她日灌5公升暴瘦20公斤 醫師檢查發現慘了

2019-12-01 20:15

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

財產超過880億 最富中國法官涉貪遭免職

2019-12-01 19:40

10厘米高跟鞋搭辣腿好誘人 一看臉網友全笑翻

2019-12-02 13:58

捲入「共諜案」 葉劍英孫女葉靜子：向心與龔青不是她家親戚

2019-12-01 21:09

虧損止不住 香港航空恐被吊銷執照

2019-12-02 14:05

黃埔示威者投擲磚頭 警方發射催淚彈強力驅散

2019-12-01 21:12

不滿涉港言論 中國「炮轟」聯合國人權高官

2019-12-01 20:04

示威者闖破壞商店 港警追捕至少兩人被捕

2019-12-01 22:34

831港警打死人？ 6「遇害者」證實活著

2019-12-01 23:50

河南米字高鐵 只差1「撇點」

2019-12-02 01:31

大陸民眾12月1日起 辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

香港選後首周末 遊行仍爆衝突

2019-12-01 23:50

氣候暖濕化 青藏高原湖泊面積 50年多2個青海湖

2019-12-02 01:31

巨蟒藏商店10年無人知 重20公斤撐破天花板被逮

2019-12-02 15:34

遊行結束爆衝突 港警尖沙咀附近發射催淚彈

2019-12-01 18:41

陸大媽擺pose 5人向趵突泉吐口水

2019-12-02 10:15

同等待遇再添一例 明年起港澳台居民可在大陸參加社保

2019-12-02 14:50

高以翔回家了 粉絲聚上海浦東機場不捨

2019-12-02 12:21

台灣居民明年元旦起正式納參社保

2019-12-02 14:48

香港新城市廣場掛16直幡 要求成立獨立調查委員會

2019-12-01 20:10

陸媒曝騰登科技導彈無人機 與順豐合作無人機速遞

2019-12-02 12:06

澳洲外長稱楊恆均每日被審問 手腳被鎖　

2019-12-02 11:03

京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通

2019-12-02 01:31

陸今年十大流行語 「檸檬精」、「硬核」你知道幾個？

2019-12-02 16:43

零裝備雪糕車伯伯中催淚煙 擦完臉繼續從容吃冰

2019-12-01 20:39

港警舉藍旗驅散 示威者攀爬紅磡繞道屏障離開

2019-12-01 18:35

遇害烏龍 浙江訪美女教師失聯原來手機信號不穩

2019-12-02 09:50

陸外交部評倫敦恐襲：若發生在中國，英美媒會報成鬥士

2019-12-02 16:20

名家觀點／中國矛盾的物價 都是「豬」惹的禍

2019-12-02 00:18

台資網紅品牌欣賀股份再衝A股小S等股東星光熠熠

2019-12-02 09:18

任正非指女兒是小螞蟻 成中美貿易戰談判籌碼

2019-12-02 11:31

川普簽香港法案 人民日報：美國為香港局勢火上澆油

2019-12-02 11:28

救空汙 中俄天然氣管線今將通

2019-12-01 23:50

抹黑民眾 港警改新聞稿被踢爆

2019-12-02 11:51

總值60萬名牌衣染豉油漬 快遞僅允賠8千

2019-12-02 13:06

人行行長：人民幣不競貶 貨幣政策審慎

2019-12-02 00:07

兩岸微流行／北京追初雪 8萬人擠故宮

2019-12-01 23:50

香港廣告界中環集會 今起罷工5日

2019-12-02 16:07

澳門政府新團隊亮相 賀一誠：用人標準首要愛國愛澳

2019-12-02 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top