這間中學發布髮禁圖冊 13種禁忌髮型漫畫太爆笑

2019-12-02 17:13 世界日報 中國新聞組／北京2日電



樂至實驗中學的禁止髮型圖冊局部，漫畫加上搞笑說名引人發噱。 圖／取自微博 分享 facebook 四川資陽樂至實驗中學的近日發布禁止髮型圖冊，列舉13種髮型配以漫畫；有網友見到該校發布的禁止髮型名稱後「笑哭了」。

據封面新聞報導，圖冊列明禁止的13種髮型，包括「偏頭痛型」、「垂簾聽政陰險型」、「土洋結合不當型」、「自造鬥雞眼式毀容型」、「無錢理髮流浪型」、「精神崩潰型」、「少兒幼稚型」、「日本流氓海盜型」等。

還有「燙髮、染髮、披頭散髮式」被命名為「成年婦女衰老型」；男生「前劉海式」被稱為「無陽剛之氣型」；「丸子頭」直接被稱為「假冒尼姑型」 ；描眉畫眼、抹口紅、假睫毛則被稱為「弄虛作假型」。

樂至實驗中學是樂至縣城一所初級中學，該校相關負責人說，這個具有「網紅」氣質的「髮型禁令」由學校專門整理。據人民網報導，這則「髮型禁令」是該校文明禮儀教育手冊中的一個章節。負責人表示：「髮型名稱是政教處老師整理或命名，圖片一部分從網上下載，一部分是學校美術老師手繪。」

負責人還說，每學期開學後，學校將禮儀教育手冊發放到每一位學生手中。「開學有頭兩天，各班專門組織學習，其中還包括餐飲禮儀、行走禮儀、坐姿、站姿等多項內容。

一名年級主任表示，如果學生中出現圖示中出現的禁止髮型，「校方首先會同家長進行溝通，進行教育，盡可能的達到要求」，不存在強制學生改變髮型的問題。

一名家長說：「我認為老師很用心，讀中學的孩子培養正確的審美觀很重要」。