娃「三浴鍛鍊」半裸任人看 廣州幼兒園挨轟

2019-12-02 17:16 世界日報 中國新聞組／廣州2日電



幼兒園兒童裸露上半身進行「三浴鍛鍊」。 圖／取自南方都市報 分享 facebook 廣州一間幼兒園日前讓兒童在戶外「三浴鍛鍊」，赤裸上半身進行日光、空氣浴。視頻傳出，幼兒園遭到家長抗議，指幼兒園操場周圍許多住家，孩子的裸體被鄰居看到「特別羞」，還有許多孩子回家後感冒了。幼兒園蔡園長對於事前沒有與家長溝通感到抱歉，但強調「三浴鍛鍊」是有科學基礎的，能增強孩子免疫力，促進成長發育。

南方都市報報導，幼兒園家長微信群中日前流傳一段視頻，一群孩子們裸露著上半身，在毫無遮蔽的露天操場玩耍，操場欄杆外則有不少民眾駐足圍觀拍攝。

有家長感到震驚又憤怒，他稱事前對活動毫不知情，自己的孩子對在公眾場合脫上衣有抗拒心理，「覺得特別羞」，但當時在老師的引導下，為了得到老師的關注和誇獎就脫了，還有些孩子看別人脫也就脫了。

還有家長質疑，當天天氣不是很熱，聽說有孩子曬完日光浴當晚就出現了感冒的症狀。

也有家長表示，不反對「三浴鍛鍊」，但針對課程具體的實施和落實，希望事先能徵求家長的意見。

幼兒園蔡園長承認在開展「三浴鍛鍊」前沒有和家長溝通，實施教學的老師們也沒有經過專業培訓，為此園方表示歉意。

蔡園長解釋，該課程是按2016年版幼兒園工作規程和《中國現代集體兒童保健全書》來研究開展的，在該幼兒園總園已開展了近四年，擁有一定理論基礎。

蔡園長說：「每種運動都有不同的著裝要求，游泳穿泳衣，跑步穿跑步衣，登山穿登山衣，而赤膊、半裸上身是三浴鍛鍊中空氣浴和陽光浴的著裝要求。」

蔡園長表示，未來園方將積極與家長溝通，向家長科普科學育兒的知識，並且讓家長走進幼兒園，協助教學解除疑惑。

所謂「三浴鍛鍊」是利用空氣、日光、水三種形式對身體進行鍛鍊。「三浴鍛鍊」據稱可使皮膚、呼吸道及身體各部分感受自然冷熱變化的刺激，提高身體對外界環境變化的反應性和抵抗疾病的能力。