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巨蟒藏商店10年無人知 重20公斤撐破天花板被逮

2019-12-02 15:34聯合新聞網 綜合報導

蟒蛇疑似是「過重」撐破商店天花板掉落地面才被發現。圖擷自「廣州日報」
蟒蛇疑似是「過重」撐破商店天花板掉落地面才被發現。圖擷自「廣州日報」
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中國大陸廣東佛山市瀾石梁東江龍娛樂城內一家商店，日前突然出現一條長約3公尺、重達20公斤的蟒蛇，疑似是「過重」撐破商店天花板掉落地面才被發現，事後了解，這條蟒蛇在2009年就曾有人目睹其身影，原來牠已經躲藏在商店天花板長達10年。

據「廣州日報」報導，該商店員工在店內巡邏時發現房間裡突然出現了一條蟒蛇，牠的身體有成年人的大腿那麼粗，同時發現房間天花板破了一個大洞。員工隨即通知警方。當地警方到達現場後，會同當地有捉蛇經驗的3位市民一同進入商店房間抓蛇。警民4人進入房間後，拿著棉被先把蟒蛇蓋起來，然後摸住蛇的頭部把被子收緊。最後，在總共6位成年男子的合力下，終於成功擒獲蟒蛇，現場也無人受傷。

當地市民十分好奇，為何娛樂城內會有蟒蛇呢？據了解，早在10年前，附近就有人發現過蟒蛇，但一直沒抓到，當時就沒怎麼在意也沒報警。3年前娛樂城店舖裝修時，有裝修工人在天花板發現蟒蛇蛻下的皮，懷疑他是住在天花板裡。2018年年底，這條蟒蛇再一次被發現，但警民苦苦尋找了4天後仍一無所獲。直到日前從天花板掉落，才被捕獲。

目前，這條蟒蛇已移交佛山市野生動物保護中心進行安置照顧。至於生活在山的蟒蛇，為何能在城市中存活10年，根據野生動物保護中心內的人員表示，蟒蛇可以吃老鼠、兔子、山雞等動物，發現蟒蛇的地方附近有不少飯店，老鼠之類的動物可能比較多，足以讓這條蛇存活10年。

蟒蛇疑似是「過重」撐破商店天花板掉落地面才被發現。圖擷自「廣州日報」
蟒蛇疑似是「過重」撐破商店天花板掉落地面才被發現。圖擷自「廣州日報」
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蟒蛇疑似是「過重」撐破商店天花板掉落地面才被發現。圖擷自「廣州日報」
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