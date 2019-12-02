8萬人擠北京故宮追初雪 皇城穿古裝擺拍玩「穿越」

2019-12-02 14:43 世界日報 北京2日電



來源：YouTube

北京日前降下今冬初雪，偌大的北京城披上銀裝，其中又以雪後故宮最引人注目，8萬張門票上午一開門即售罄，萬人湧進故宮看白雪紅牆，社群媒體上瞬間被故宮雪景「刷屏」，無法親臨現場的網友們刷著手機共賞冬日絕美故宮。

北京追初雪8萬人擠故宮 新華社 分享 facebook

北京故宮當日迎來今年第一批賞雪遊客，有人形容「故宮的雪下出上下五千年」，彷彿回到過去紫禁城，引來中華傳統服飾愛好者，穿著古裝在皇城內擺拍，用相機記錄「穿越之美」。

故宮的雪景最是迷人，社群媒體上，不管在不在北京所有人都在喊「想去故宮看雪」，微博上的熱門話題「故宮的雪」才一會兒工夫就閱讀破億次。

除了北京故宮之外，還有許多老北京或專業攝影者熱中記錄雪景的地方。首先是北京中軸線，不少遊客爬上景山公園，將整個紫禁城拍攝進去，最重要的，利用前景圍欄寫下時間2019年11月30日，一眼就看出，這場雪是踩著2019年尾巴趕上的。

當天早上不到7時，山頂最佳賞雪位置已擠滿上百名攝影愛好者和遊客，眾人擠在「打卡聖地」景山萬春亭遠眺初雪後的故宮和鼓樓，向下望，白皚皚一片，美不勝收。

二是初雪後的「野長城」，北京懷柔區箭扣長城在雲霧中宛如一條銀龍直衝雲霄，宛如仙境。另外，還有北京最重要代表性地標，天安門雪景，雪中的天安門更顯肅穆寧靜，大雪中執勤的武警也成民眾捕捉畫面的對象。