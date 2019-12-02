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北京初雪「堆」商機 幫造一個5厘米雪人收10元

2019-12-02 14:44世界日報 北京2日電

初雪催生新商機：代堆雪人10厘米25元 (取材自微博)
初雪催生新商機：代堆雪人10厘米25元 (取材自微博)
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北京頭場冬雪如約而至，除了公園迎來30萬遊客「打卡」拍照，不少電商賣家推出「在北京初雪地面代寫字」或「代堆雪人」服務，「5厘米高的雪人10元」。

北京青年報報導，上月底一些網路商城賣家就推出在雪地代寫字和代堆雪人服務，很多商家強調是「北京初雪」。一位商家表示，代寫字和代堆雪人主要針對南方買家，代寫字一般是按照字數收費，「10個字以內5元，10個字以上每字0.5元。」

據報導，賣家表示，雪地上寫出來的字可以通過視頻或照片傳給買家，如果買家想在故宮、天壇等北京知名景點拍攝雪地寫字，就需要和賣家商議後，確定合適的價格來處理。至於代堆雪人，這名賣家設定的定價是「5厘米高的雪人10元，10厘米高的雪人25元」，主要是考慮堆雪人的時間成本比寫字更高。

初雪催生新商機：代堆雪人10厘米25元 中國新聞社
初雪催生新商機：代堆雪人10厘米25元 中國新聞社
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另有一名賣家表示，之前他覺得在雪地寫字是非常簡單的事，「但真有人下單購買服務後，就發現沒那麼簡單，不僅要蹲著或跪在雪地上，要用手指順暢寫出優美字體也沒想像中容易。寫10個完整的字得花10分鐘以上。」

此外，新浪網報導，北京迎來初雪，中央美術學院操場出現同學們堆的各色雪人，其中，「小衛」造型的雪人引發轟動；網民大讚「藝術品級」，還戲稱在這個學校裡沒一點兒藝術細胞都不敢堆雪人。

北京電商

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