10厘米高跟鞋搭辣腿好誘人 一看臉網友全笑翻

2019-12-02 13:58 聯合新聞網 綜合報導



王強穿上女鞋後，相當有女人味。圖擷自 騰訊網 分享 facebook

高跟鞋不只女人適合，就連男人穿上一樣有魅力！湖南一名32歲男子名叫王強(化名)，因為工廠今年的女鞋銷量不佳，於是他靈機一動，靠著皮膚白腳又小的優勢，一肩擔任模特兒的角色，且成功駕馭並展現獨特的吸引力，妻子小麗(化名)不禁羨慕地說，「你這腳穿上高跟鞋比女人都美！」

根據「騰訊網」報導，王強小時候因家裡貧窮，小學畢業就隨父母來到廣東打工，2005年18歲的他順利找到工作，並在工廠認識了妻子小麗，一待就是14個年頭。王強表示，「我是小學文化，沒有知識和特長，做女鞋是我唯一會的一門手藝，如果換行的話，一切都還得從新開始學。」

由於工廠的女鞋訂單減少，生意逐漸下滑，於是王強思考不同的行銷手法，一般高跟鞋都由女模特代言，但如果換男生穿上，會不會有不同的效果。王強皮膚白，加上腳只有40碼，穿上女鞋都毫無違和感，連拍照的同事都大力稱讚，甚至老婆都大感不可思議，沒多久影片在網上瘋傳，吸引眾多網友討論，「其實我自己也覺得奇怪，很多女生都穿不了10厘米的高跟鞋，但我剛開始穿就能輕鬆駕馭。」

起初王強只敢在工廠穿女鞋，影片爆紅後讓他獲得信心，決定走出戶外拍攝。上個月開始，王強下班就帶高跟鞋到夜市拍片，為了襯托高跟鞋的美，他將褲子剪短露出腳踝，「每次拍攝時，總吸引許多女生圍觀感嘆『看他穿高跟鞋就有想買的衝動！』」

王強提到，聽到讚美心裡都很高興，但也引來某些人嘲笑，「畢竟我穿女鞋拍片就是為了賺錢，笑我的那些人反正我也不認識。」打從王強穿女鞋宣傳後，工廠已順利賣出上百雙高跟鞋，尤其他經常穿的10厘米的高跟鞋銷量最多。事實上，王強除了每個月5000人民幣(約台幣21000元)的工資外，老闆還會給他額外的獎金，甚至有其他廠商想找他合作，可說是非常成功的行銷手法。