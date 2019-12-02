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她隆鼻失敗留疤 院方竟回「用遮瑕膏蓋一蓋」

2019-12-02 12:17香港01 安祖娜

陸女整形失敗，鼻子留疤還多塊肉。圖片來源／網易
陸女整形失敗，鼻子留疤還多塊肉。圖片來源／網易
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愛美是人的天性，有人更為了追求美貌不惜花錢整容。南京一名女子因對自己的鼻子不滿意，6年前到一間整形醫院隆鼻，沒料手術後不久她便發覺鼻頭發紅變成「草莓鼻」。她之後按醫生建議再花錢接受第二次手術，沒料完成後鼻子竟紅腫增生，如多了一塊肉，變得不對稱兼留疤，猶如小說《三毛流浪記》主角的「三毛鼻」。女子不滿向醫院追究，院方竟表示疤痕「用遮瑕膏蓋一蓋就可以」，又指替她動刀的醫生已無法聯絡，院方不會負任何責任。

37歲的王姓女子多年來都認為自己的鼻子太過扁塌，6年前她到江蘇施爾美整形美容醫院隆鼻，花了1.1萬人民幣（約1.2萬港元）接受「矽膠假體隆鼻術」，但不久後她發現鼻頭發紅，看上去就像「草莓鼻」。當時醫生告訴她，手術後頭一年都是觀察期，勸她不要心急。

後來王女到外地工作5年，直至2018年，「草莓鼻」也未有消退，她再返回醫院向醫生查詢，對方稱她鼻頭內部增生，需要取出假體，待6個月再隆鼻，又承諾手術及治療全部免費。

不過動手術取出假體後，王女的鼻頭出現攣縮現象，令鼻孔變形向上翻，這時醫生再建議另一方案，要求她花2萬人民幣（2.2萬港元）將手術「升級」至「肋軟骨隆鼻術」，又強迫她簽下一份協議書，內容列明王女「自願另交貳萬元升級做肋軟骨隆鼻」，又有「手術後如有不滿意，僅限於在醫療範圍內給予處理，不涉及任何經濟、法律、社會等範疇」等條款。

至2018年11月，王女終完成第二次手術，但情況卻沒有改善，甚至變得更差。她的鼻頭不但紅腫，看起來就像多了一塊肉，兩邊鼻孔也不對稱，而鼻頭及鼻樑交界的位置更留下一條橫向疤痕，一年過後亦沒有改善。王女覺得自己的鼻子被整成好像小說《三毛流浪記》主角又大又有肉的「三毛鼻」，幾乎情緒崩潰。

至上周三，王女由大陸傳媒陪同下到醫院跟進事件，不過之前一直接待及跟進其個案的魏姓負責人聲稱已經離職，而替她動刀、名叫劉衛的男醫生亦無從聯絡。院方了解王女的情況後，安排曾參與手術的醫生王方和醫院副院長余女士出面接待。

余副院長認為王女手術後鼻孔不對稱並非大問題，「因為人說話時不會抬起頭把鼻孔給人看」；至於鼻頭上方的疤痕「用遮瑕膏蓋一蓋就可以了，每天花不了你兩秒鐘時間」。而王女鼻頭右前側多出來的發紅肉塊，余則稱未能確定形成的具體原因和時間，更指難以排除王女曾接受過其他整形或鼻部受過外部撞擊的可能。

陸女整形失敗，鼻子留疤還多塊肉。圖片來源／網易
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院方之後又指，手術前與王女簽訂的是「終止協議」，在該次手術後不管情況如何，院方均不再有任何責任，也不會再承擔任何治療或跟進療程。記者之後向醫院查詢，職員回覆指負責為王女動刀的男醫生劉衛已離職，惟院方官方網站的專家團隊名單上，仍可見到劉衛的資料和照片。王女忍無可忍，已經向秦淮區衛生健康局提交醫療事故鑑定申請，正等候當局跟進。

延伸閱讀：

「真人版Ken」整容生涯將GG？　鼻子塌陷難呼吸　憂手術風險激增

女護士瞞家人整容送命　填充手術時肺脂肪栓塞　醫生稱死亡率極高

文章授權轉載自《香港01》

手術整形

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