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可樂當水喝！她日灌5公升暴瘦20公斤 醫師檢查發現慘了

2019-12-01 20:15聯合新聞網 綜合報導

廣東一名23歲的女子每天猛灌5公升可樂，體重不增反減掉了20公斤。示意圖／ing...
廣東一名23歲的女子每天猛灌5公升可樂，體重不增反減掉了20公斤。示意圖／ingimage
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許多人酷愛喝含糖飲料，每天不來一杯可能就覺得渾身不對勁，廣東一名23歲的女子更是每天猛灌5公升可樂，體重不增反減竟掉了20公斤。醫師檢查後發現她的身體許多數值不正常，經過調理後身心才恢復正常。

綜合陸媒報導，廣東醫科大學順德婦女兒童醫院心理營養科主任梁燁表示，日前一位化名小薇的23歲女性，因為「嗜可樂」的特殊病情前來就醫，經診斷後發現小薇罹患「神經性貪食症」。梁燁提到神經性貪食症又可稱為心因性暴食症，主要症狀為反覆發作、不可控制地暴食，隨後會出現防止增重的不適當補償性行為，例如催吐、服用瀉藥等，好發於30歲以下的女性，發病與心理、人格因素有關。

據了解，小薇在一年前因為與母親發生衝突，於是決定每天喝下10瓶共2.5公升的可樂紓壓，喝完後還要再催吐把全部飲料吐出來，每天反覆至少4、5次。

從一開始的每天2.5公升，到後來小薇簡直把可樂當水喝，每天都要狂灌5公升以上，甚至每每都要喝到胃脹難受才肯停止，即便小薇知道此舉會傷害身體仍無法控制，暴飲後再催吐更讓她的體重直直掉了20公斤。

小薇前陣子主動就醫，根據檢查報告她的身體指數多處不正常，特別是鉀的含量非常低。低鉀是神經性貪食症較為嚴重的一種併發症，可引起軟弱無力，心律失常及腎功能損害。

考量小薇的身體狀況，梁燁馬上安排營養師全程陪伴小薇的後續療程，經過悉心治療後，小薇身體的鉀含量終於恢復正常，並在家人陪同下出院。

醫師腎功能可口可樂

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