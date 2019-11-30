淘寶第一主播瘋狂吸金117億 淚崩曝辛酸史：每天睡4小時

2019-11-30 20:02 香港01 黃欣華



大陸淘寶第一主播薇婭在節目中透露曾收到女兒的訊息指責她天天工作，沒時間陪她，薇婭難過地說「其實辛苦不辛苦，我心裡有點委屈……你不可能說因為今天我很累我不想播」圖翻攝自鳳凰新聞 分享 facebook

近年網購風氣越來越流行，連帶通過直播賣貨的網紅亦都越來越火紅！大陸淘寶第一主播薇婭曾創下單日成交額高達3.23億人民幣紀錄（約新台幣14億），她日前就接受節目《中國人的一天》的訪問，透露自己的背後的辛酸史！不少網民都感嘆薇婭直情是「把命換錢」，相當不容易！

薇婭在2016年5月正式成為淘寶直播的一名主播，四個月後成交額竟達到了1億人民幣（約新台幣4億）。之後，她亦創下不少行業銷售神話，例如她直播的淘鄉甜大米，8秒售出100萬斤、牛仔褲上線5000套1秒被搶斷和1年成交27億人民幣（約新台幣117億）等等，更有一個江湖有個傳聞，指薇婭是阿里巴巴第二有錢人。

薇婭在節目中透露自己每天只睡4小時：「晚上下直播，12點到1點就開始選品，試吃試用試穿。大慨到早上8點回家，就這樣循環。」她更笑言：「嗓子越來越啞了，當主播以後慢慢地變成這樣了。」原本開零售店的她，在一次偶然機會見到客人在網上搜尋同款衣服，她就決定把所有的零售店關掉並轉移到廣州做網店：「你就是要把自己的後路斷掉，你沒有後路可退，只能往前進。」雖然第一年慘敗收場，但薇婭和老公仍然決定賣掉房子，堅持下去：「我從頭開始真的不是純為了錢，因為我覺得是每個人的創業的那股勁。」

而薇婭更講道她曾收到女兒的訊息指責她天天工作，沒時間陪她，令薇婭心裡很難受：「其實辛苦不辛苦，我心裡有點委屈……你不可能說因為今天我很累我不想播。有時候我女兒給我發短訊，我想說算了，我不播了，我回去陪她。但是你回頭看這些你身邊的每個員工……已經到這裡了，我已經……就是如果我真的停下來的話，我這個團隊會散掉的。不想放其他人鴿子，但是我放了我女兒鴿子……放了你身邊最親近的一個人的鴿子。」

薇婭更稱有些朋友亦不理解，更問她到底要賺多少錢。反而不少網民都表示完全理解薇婭，更留言：「她背後已經背負了很多間公司跟廠商的營收，以及這些公司後面龐大的員工還有他們的家庭，以理解她為何這麼拼命。」和「疼你，加油！」。

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文章授權轉載自《香港01》