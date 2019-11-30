心疼女兒被同學霸凌… 男闖校園殺9歲童 一審判死

2019-11-30 18:19 世界日報 中國新聞組／北京30日電



因為不滿女兒在校被欺負，江西一名王姓男子在今年五月闖入上饒市第五小學，持刀刺傷一名劉姓男學生。現場血跡斑斑畫面震驚全網，事後劉生送醫後不治。上饒市中級人民法院29日一審開庭，以故意殺人案宣判王男死刑，剝奪政治權利終身，王男表示不會上訴。

江西法院經審理查明，被告人王男的女兒何女（2010年8月生）與被害人劉生（2010年2月生，歿年9歲）是上饒市第五小學三年級同班同學。5月9日下午，何女告訴王男在學校受到了劉生的欺負。王男得知後，便語帶威脅在班級微信群反映此事。

隨後班主任與雙方家長對此事進行調解溝通，班主任得知王男脾氣不好之後，就電話告知劉生父母先不要與王男溝通，其會調換座位將此事解決。

次日上午，王姓男子送女兒上學，因為他在校門口未等到劉生家長出現，感覺非常氣憤。妻子事後告知事情已解決後，王男購買了一把屠宰刀後返回第五小學。

當他看見妻子與班主任在交談，卻未見到劉生家長出現時，他氣得直接衝進三年級教室，對著已被調換座位、單獨坐在教室最後一排上課的劉生胸腹部、背臀部、四肢等部位連續捅刺十幾刀，隨後又將倒在地上的劉生拎出教室摔在走廊上。

劉生被刺後，送醫院搶救無效死亡。案發後，班主任撥打110報警。民警到場制伏王男。

上饒中院認為，被告人王男不能正確對待、處理女兒與同齡同學之間的關係，主觀認為女兒遭受被害人劉生欺負，持刀將年僅9歲的被害人劉生殺死，其行為已構成故意殺人罪。雖有自首情節，但依法不足以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。王男當庭表示服判，不會上訴。