親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

竊電挖5.41枚比特幣 判6個月沒收217萬追償6500萬

心疼女兒被同學霸凌… 男闖校園殺9歲童 一審判死

2019-11-30 18:19世界日報 中國新聞組／北京30日電

因為不滿女兒在校被欺負，江西一名王姓男子在今年五月闖入上饒市第五小學，持刀刺傷一名劉姓男學生。現場血跡斑斑畫面震驚全網，事後劉生送醫後不治。上饒市中級人民法院29日一審開庭，以故意殺人案宣判王男死刑，剝奪政治權利終身，王男表示不會上訴。

江西法院經審理查明，被告人王男的女兒何女（2010年8月生）與被害人劉生（2010年2月生，歿年9歲）是上饒市第五小學三年級同班同學。5月9日下午，何女告訴王男在學校受到了劉生的欺負。王男得知後，便語帶威脅在班級微信群反映此事。

隨後班主任與雙方家長對此事進行調解溝通，班主任得知王男脾氣不好之後，就電話告知劉生父母先不要與王男溝通，其會調換座位將此事解決。

次日上午，王姓男子送女兒上學，因為他在校門口未等到劉生家長出現，感覺非常氣憤。妻子事後告知事情已解決後，王男購買了一把屠宰刀後返回第五小學。

當他看見妻子與班主任在交談，卻未見到劉生家長出現時，他氣得直接衝進三年級教室，對著已被調換座位、單獨坐在教室最後一排上課的劉生胸腹部、背臀部、四肢等部位連續捅刺十幾刀，隨後又將倒在地上的劉生拎出教室摔在走廊上。

劉生被刺後，送醫院搶救無效死亡。案發後，班主任撥打110報警。民警到場制伏王男。

上饒中院認為，被告人王男不能正確對待、處理女兒與同齡同學之間的關係，主觀認為女兒遭受被害人劉生欺負，持刀將年僅9歲的被害人劉生殺死，其行為已構成故意殺人罪。雖有自首情節，但依法不足以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。王男當庭表示服判，不會上訴。

江西一名王姓男子在今年五月闖入上饒市第五小學，持刀刺傷一名劉姓男學生。圖翻攝自微...
江西一名王姓男子在今年五月闖入上饒市第五小學，持刀刺傷一名劉姓男學生。圖翻攝自微博
分享

殺人死刑

相關新聞

殺妻藏屍冰箱？川男攜子從澳洲逃回中國

2019-11-30 18:26

小學教師色誘多金男勒索 背7命逃亡20年被逮

2019-11-30 16:31

機上吸尿救人獲頒「暨南杏林楷模」 醫：太太不敢親我了

2019-11-29 13:10

仿妝網紅遭虐打 「未達輕傷標準」前男友只被罰款

2019-11-29 13:08

「尋子礦泉水」上的惠州男孩 走失11年後在福建找到

2019-11-28 13:36

85後吸金56億 東莞警方扣64房、53車、2飛機、2塊地

2019-11-28 13:34

廈門新人梳這個髮型、穿這種衣服…登記結婚被拒

2019-11-28 13:33

馬拉松玩人體彩繪…網友批低俗、辣眼睛

2019-11-27 19:55

閨密扮男友 騙愛8年騙財50萬

2019-11-27 14:10

他花426萬買房 裝修後才知廁所廚房居然都是鄰居的

2019-11-25 21:27
看更多

熱門文章

陸媒爆：李孟居深圳被捕 「涉嫌為境外刺探國家秘密」

2019-11-30 14:22

這座山能挖出iPhone？每年盛產上百支 民警卻煩到崩潰...

2019-11-30 10:00

先有雞或先有蛋？中英瑞典瑞士專家：先有蛋

2019-11-29 22:12

香港法案起草美國議員禁止入境？陸外交部回應透玄機

2019-11-29 21:19

反送中示威拘近6千人、近千未成年 港官員：令人震驚

2019-11-30 13:58

跳陸橋鑽臭水道覓出路 港理大受困36小時紀錄

2019-11-29 22:39

香港理大事件和平落幕 校長：不幸中大幸

2019-11-29 18:38

反送中翻版？廣東民抗建火葬場 防暴警射催淚彈鎮壓

2019-11-30 10:27

不滿被批鎮壓穆斯林 中國使館嘲笑西媒中文差

2019-11-29 18:36

與BBC主持人激辯 劉曉明：中國沒有政治犯

2019-11-30 11:32

陸反制川普香港牌…有七招

2019-11-29 23:35

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

2019-11-30 11:00

飛船現身美濟礁！衛星影像證實中國加強南海軍事部署

2019-11-30 12:27

香港反送中至今拘5890人 理大示威拘1377人

2019-11-29 20:29

華為又貸款 一年內借千億

2019-11-30 02:20

反制香港法案 禁美議員入境？ 耿爽：國家正當權力

2019-11-30 00:18

反送中解僱風波後 國泰航空內部彼此猜忌瀰漫白色恐怖

2019-11-30 11:32

小學教師色誘多金男勒索 背7命逃亡20年被逮

2019-11-30 16:31

港民明發起「感謝美國」大遊行 獲批不反對通知書

2019-11-30 16:28

趁勝追擊 反送中接力集會遊行堅持五大訴求

2019-11-30 15:37

王毅會見多國駐陸使節 稱美利用香港、新疆干涉內政

2019-11-29 22:19

傳李孟居遭深圳國安拘捕 陸委會：陸方至今未通報

2019-11-30 16:49

前日相中曾根康弘逝世 兩岸同哀悼

2019-11-30 00:33

遭港警圍困2周 理大解除封鎖

2019-11-30 00:13

反送中後座力 港10月旅客大跌 林鄭信心喊話

2019-11-30 00:28

貝里斯籍人士廣州被逮 遭指配合外部勢力反中亂港

2019-11-30 15:13

示威風暴10月訪港遊客慘跌 SARS後最慘

2019-11-30 10:10

小米發7億紅包 大手筆留才

2019-11-30 02:18

中國經濟成長不樂觀 分析預估明年低於6％

2019-11-29 19:54

王毅會見歐亞國家駐陸使節 提及與舊蘇聯關係

2019-11-29 22:34

梁振英：外力視香港為攻擊中國軟目標

2019-11-30 12:20

報復？港府撤回3大學撥款申請 遭議員質疑

2019-11-30 14:54

台青搶貓商機 進駐青創園

2019-11-30 02:20

人行：寬鬆貨幣還有空間

2019-11-30 02:21

李孟居傳遭深圳國安拘捕 陸委會：至今未通報

2019-11-30 16:32

香江風情／香港的區議會懸念

2019-11-30 00:15

援助港人來台 義務律師嘆摸著石頭過河

2019-11-30 10:05

閉館4年、砸9億港元翻新 香港藝術館重開

2019-11-30 14:56

中國製造業PMI升至50.2　半年來首擴張

2019-11-30 11:42

心疼女兒被同學霸凌… 男闖校園殺9歲童 一審判死

2019-11-30 18:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top