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竊電挖5.41枚比特幣 判6個月沒收217萬追償6500萬

殺妻藏屍冰箱？川男攜子從澳洲逃回中國

2019-11-30 18:26世界日報 中國新聞組／北京30日電

澳洲當地時間11月27日中午10點左右，警方在雪梨一棟公寓的冷凍箱內，發現疑似華裔女主人的屍體，懷疑她的丈夫羅浩淩（Haoling Andrew Luo，音譯）涉案，追查羅浩凌在26日已帶著兩個年僅6歲和4歲的兒子搭機飛往中國四川。澳洲媒體引述警方消息稱，羅男已被中國當地警察找到並拘留詢問中。

封面新聞報導，命案發生的公寓位於雪梨上北區平布爾。羅浩淩2010年搬到雪梨，2016年和妻子帶著兩個孩子搬入案發公寓。當地警方稱，11月27日，警察接到這對夫婦的一位朋友打來的緊急電話，與羅妻失去聯繫。警方到羅家，因屋內無人應答，不得不闖入公寓，在冰箱裡發現了女子的屍體。

據警方消息，死者蜷縮在冰櫃一角處，全身僵硬且已和冰櫃的內側「黏在一起」，無法將屍體從冰櫃從取出，不得不將冰櫃一起抬走。需等到屍體完全解凍後，才能進行屍檢。

警方調查，26日早晨，羅浩淩帶著兩個年幼兒子從雪梨國際機場出關，飛回中國四川成都。據澳洲新快傳媒報導，羅浩淩來自四川成都。新州警察早前通過澳洲聯邦警察，向中國公安部門提出緊急要求協助查找羅浩淩的下落。新州警方偵緝警司庫克表示，經中國有關部門確認，羅浩淩正在接受中國警方的詢問調查。

據澳洲廣播公司報導，周日晚上，鄰居們曾經聽到叫喊聲和女子的尖叫聲，以及類似摔家具的響聲。但因為羅家這對夫婦經常吵架，所以鄰居沒有想太多。警方則表示，這家人未曾因家庭暴力或其他事件報警。

據警方公布信息，羅浩淩36歲，2016年以逾90萬澳元購買了Pymble這套兩居室的公寓。羅浩淩在2018年考取地產仲介的執照，主要銷售雪梨上北岸地區的房屋。封面新聞報導，一位他們不願披露姓名的朋友則說，羅浩淩在中國開有一家餐館，並經常返回中國。羅浩淩的前同事表示，他是「一位內向的人，很務實，（和他的）日常交往很愉快」。

據澳洲媒體稱，羅浩淩同時擁有澳洲公民和中國公民身分。但因中國不承認雙重國籍，因此羅浩淩應該已經失去中國籍。羅浩淩的妻子此前仍為中國籍，但是是澳大利亞的永久居民。由於羅浩淩入境中國需要申請簽證，一旦簽證過期，羅浩淩也將面臨被中國遣返的問題。

警方在雪梨一棟公寓的冷凍箱內，發現疑似華裔女主人的屍體。圖翻攝自封面新聞
警方在雪梨一棟公寓的冷凍箱內，發現疑似華裔女主人的屍體。圖翻攝自封面新聞
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羅浩凌在26日已帶著兩個年僅6歲和4歲的兒子搭機飛往中國四川。圖翻攝自封面新聞
羅浩凌在26日已帶著兩個年僅6歲和4歲的兒子搭機飛往中國四川。圖翻攝自封面新聞
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澳洲雪梨警察

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