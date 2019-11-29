機上吸尿救人獲頒「暨南杏林楷模」 醫：太太不敢親我了

2019-11-29 13:10 世界日報 北京29日電



飛機吸尿救人醫生受表彰獲獎感言：太太不敢親我了 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

55歲外科醫師張紅日前為幫助無法排尿的老年旅客，在飛機上協助看診，自製裝置，用嘴吸尿37分鐘救人。暨南大學附屬第一醫院28日舉行表彰大會，授予張紅「暨南杏林楷模」稱號，並號召全體職工學習張紅的敬業精神。

澎湃新聞報導，張紅在表彰會上發表幽默感言，「這件事過後有兩個後遺症：一是太太不親我了，二是越好的啤酒越不敢喝了。」

張紅透露，在畢業典禮上宣誓時，他就發誓要把一生都獻給醫療事業，「我相信在當時的情況下，每個醫師都會這麼做」，「醫護人員每天做得事情比這個複雜得多、艱難得多，只是我做的這件事處在一個特殊的空間下。」

據報導，張紅一家都是「暨南人」。他父母均為暨南大學的退休教授。母親之前在會計系工作，父親為法學院的創始人之一，最早就職於經濟法系。

「我1979年隨父母來的暨大，在暨大已經40年了。「據張紅介紹，他1983年就讀於暨南大學醫學院醫療系，1989年畢業後留在暨南大學附屬第一醫院工作，「今年，已經是我在醫院工作的第30年了。」

跟張紅共事了20年的主任醫師王曉白則表示，張紅是一個厚道的人，「吸尿救人要克服心理和生理上的不適。他在吸了第一口之後發現有效果，又堅持吸了37分鐘，吸出800毫升尿液，這是非常難的。」

「在醫學圈，也有人跟我討論張紅救人的技術環節，比如救人措施是否得當、有無違反醫學原則及家屬是否可以理解等問題。」王曉白認為，特殊情況要特殊處理，不應把精神層面和技術層面的問題混為一談，他認為張紅當下已做出了最大的努力。