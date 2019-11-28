廈門新人梳這個髮型、穿這種衣服…登記結婚被拒

2019-11-28 13:33 世界日報 北京28日電



穿著漢服、梳著髮髻，福建廈門一對新人日前拿著漢服照到思明區民政局要做婚姻登記，卻被工作人員以「不夠正式」等原因拒絕，兩人只得再次拍照登記。 (取材自觀察者網) 分享 facebook

穿著漢服、梳著髮髻，福建廈門一對新人日前拿著漢服照到思明區民政局要做婚姻登記，卻被工作人員以「不夠正式」等原因拒絕，兩人只得再次拍照登記。消息引發議論後，廈門市民政局目前已介入調查。

觀察者網報導，陳先生說，26日上午，他和妻子到廈門思明區民政局婚姻登記處，做好婚檢、準備好材料，包括四張在某漢服體驗館拍攝的漢服照，想用此照片做結婚證照片。

但是，等到陳先生和妻子辦理婚姻登記時，他們所拍攝的漢服照卻被工作人員告知不能使用，最好提供證件照。

陳先生說：「工作人員告訴我們登記不了，因為這個是奇裝異服，我不明白的是，這明明就是中國傳統服飾。」

為了趕在當天辦完婚姻登記，陳先生和妻子只能拍攝新的證件照。目前他們已順利拿到了結婚證。

「為什麼穿著漢服的照片不能使用呢？」此事在微博引發議論。網友看後分成兩派，一派支持：結婚還是要正式一點。另一派反對：身分信息能夠覈實就可以。另有網友曬出自己漢服照的結婚證件照。

北京青年報報導，對於拒絕辦理結婚登記手續一事，思明區民政局回應稱，當時無法為這對新人辦理結婚登記手續，並非因為他們穿著漢服，而是頭髮不行。工作人員解釋，這對新人的頭髮上盤了東西，像藝術照而非證件照，因此不能進行登記。

廈門市民政局婚姻登記處一位工作人員表示，市民政局已就此事介入調查。

報導指出，中國民政部2015年頒布的《婚姻登記工作暫行規範》對結婚照服飾、頭飾並沒有具體的規定，僅規定結婚登記時當事人需提交3張2寸雙方近期半身免冠合影照片。不過，有些地區對結婚登記照有過較明確的規定。如北京市規定，婚姻登記照片應當為同一底版、單一底色的證件照，不得使用婚紗照、劇照、藝術照等。

對此，北京律師常莎表示，現行關於婚姻登記照片的法律法規並沒有對著裝進行禁止性規定，但該新人拍照時佩戴的髮冠可能被認定為不符合免冠照片的要求。

常莎也強調，由於結婚證屬於具備法律效力的證件，應遵循法律的明確要求，提交符合法律規定的照片。