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85後吸金56億 東莞警方扣64房、53車、2飛機、2塊地

2019-11-28 13:34世界日報 北京28日電

85後富豪自首！警方凍結56億，查封飛機2架、房產64套。 (取材自鳳凰網)
85後富豪自首！警方凍結56億，查封飛機2架、房產64套。 (取材自鳳凰網)
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廣東東莞公安局「平安東莞」微博近日發布消息稱，團貸網涉嫌非法吸收民眾存款案偵查完畢，相關嫌疑單位、人員已送檢察機關審查起訴。創辦人唐軍、張林自首。截至11月24日，警方累計追繳資金56.82億元人民幣(下同，約8.13億美元)，查封涉案房產64套、土地2塊、飛機2架、汽車53輛。

根據東莞警方微博的通報，團貸網實際控制人唐軍等人曾轉移隱匿資金56.38億元。

唐軍此前的履歷堪稱輝煌：2017年他入選富比世中國30位30歲以下精英榜；他也在《2018胡潤80後白手起家50強》榜單中排名第22。

而這位出身普通的85後，從咬牙花213萬元拍下史玉柱午餐開始，與商界眾多大咖交往甚密，其創辦的團貸網獲得很多支持。

團貸網是廣東一家知名P2P平台，爆雷前累計成交量超千億元，待收餘額超百億元，出借人數超過20萬人。

2019年3月28日，平台實控人唐軍、張林向公安機關自首，並被以涉嫌非法吸收公眾存款立案調查，引起業內不小的震動。

隨著警方偵查結束，圍繞團貸網的迷霧被逐漸揭開，唐軍等人轉移隱匿巨額資金，揮霍購買飛機、房產等事實浮出水面。

根據東莞市公安局公告，唐軍等人曾轉移隱匿資金56.38億元。公開資料顯示，團貸網爆雷前待償金額超過百億元。也就是說，唐軍等人私吞了約一半的平台資金。

除此之外，警方累計查封涉案房產64套、土地2塊、飛機2架、汽車53輛及物品一批。

公安自首北京

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