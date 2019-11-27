馬拉松玩人體彩繪…網友批低俗、辣眼睛

2019-11-27 19:55 世界日報 中國新聞組／北京27日電



人體彩繪模特走秀助陣咸寧馬拉松。（取材自新京報／Osports供圖） 分享 facebook

剛剛過去的周末，多場馬拉松賽事同時在全中國各地舉行。其中，湖北2019年咸寧馬拉松請來人體彩繪模特以及情侶配速員的話題，被部分網友認為「辣眼睛」和「低俗」，但官方回應，堅稱「是藝術」。

新京報報導，在咸寧馬拉松進行期間，人體彩繪模特亮相主舞台，情侶配速員在起跑拱門前一同親吻留念。組委會設置的這兩個環節很快引起外界熱議，不少網友坦言感到不適。還有人稱，這是在探索馬拉松賽事的下限。

對此，咸寧馬拉松組委會一位負責人表示，「組委會有對攝影師統一管理，我們不是很清楚，為什麼有人進到主舞台附近，拍下彩繪模特的背影，還打上了馬賽克。這些自媒體的信息有些斷章取義，捕風捉影。」

至於為何安排人體彩繪環節？該負責人解釋道：「首先人體彩繪本身就有很悠久的歷史。現代的話，人體彩繪是一種藝術存在。」 該負責人稱，無論是國外還是國內，為了推動旅遊或者其他目的，很多地方都會舉辦人體彩繪大賽或者人體彩繪的主題活動。