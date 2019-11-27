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閨密扮男友 騙愛8年騙財50萬

2019-11-27 14:10世界日報 北京27日電

絕了！姑娘談8年男友，竟是自己閨蜜！ (視頻截圖)
絕了！姑娘談8年男友，竟是自己閨蜜！ (視頻截圖)
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上海姑娘小蕾把閨密依依介紹給阿峰認識，但當兩人鬧彆扭分手後，小蕾竟冒充起阿峰，把阿峰朋友圈裡的照片發給依依，她同時冒充依依和阿峰對話。在長達八年時間裡，她透過這種方式謀取人民幣50萬元（約7.1萬美元）。

絕了！姑娘談8年男友，竟是自己閨蜜！ (視頻截圖)
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微信公號「案件聚焦」報導，依依日前到上海寶山公安分局楊行派出所向民警哭訴，稱男友阿峰遠在國外，病重需要手術，男友的領導讓依依匯款，但是她已沒錢匯給對方了。

阿峰是一名海員，事實上，這已不是阿峰第一次生病急需治療費用了。依依說， 她與阿峰相戀八年，但他已經有整整五年沒回過家了。

一個月前，阿峰告訴依依，他得到批准，近期就可以回家和依依團聚。可誰知，等來的，卻是阿峰病重的消息。

但民警發現，依依的敘述有太多不合常理的地方。首先相戀八年素未謀面。依依解釋，因為阿峰航行的海域沒信號，只能使用微信聯繫。而且船上有紀律，不能使用語音和視頻通話。但民警調查後發現，現在船上都有Wi-Fi，就算沒Wi-Fi，還可以打衛星電話。

戀愛的前三年，阿峰自稱先後得食道癌和心病，為給他治病，依依向父母借了22萬。這8年，為了給阿峰治病和打點關係，依依花了將近50萬元。

據報導，民警發現，依依的22萬元的確匯入一個名叫阿峰的男子帳戶中。於是，民警讓阿峰到派出所配合調查。但事實上，他本人就在上海，並沒有生病治療。

阿峰向民警反映，八年前，他經朋友介紹，的確認識過一個叫依依的女孩。巧合的是，戀愛近幾年，阿峰竟然也從未見過依依本人，而他遭遇的情況，也與依依如出一轍。

至此，所有的矛頭都指向同一個人小蕾。她既是依依的閨密，也是阿峰的同學。

報導說，原來， 八年前，小蕾確實為依依和阿峰牽過線，但僅僅過一個月，兩人就因一些問題鬧分手。

當時，依依很難過。小蕾謊稱換手機號，假冒阿峰安撫依依。一段時間後，阿峰又回過頭來找小蕾打聽依依的情況。為獲取阿峰近況和照片，小蕾以雙重身分，分別和他倆聊天，這一聊，竟然持續兩年之久。

2013年底，小蕾遇到經濟問題。她所欠下的貸款，從4萬元滾成30多萬。依依知情後，向父母借來「救命錢」。後來，小蕾欠下的貸款滾成近百萬。於是，她再次向依依下手。因為這場騙局，依依背負20多萬的貸款。

上海微信

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