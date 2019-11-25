他花426萬買房 裝修後才知廁所廚房居然都是鄰居的

2019-11-25 21:27 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名男子花了98萬人民幣買下一套公寓，但鄰居卻拿權狀告訴他，屋內的廁所和廚房都不是屬於他的。圖擷自 南方都市報 分享 facebook

存錢買房相當不容易，但砸大筆錢買房後，居然還要跑到鄰居家上廁所，讓人情何以堪！日前大陸一名男子透過賣房網站，花了98萬人民幣（約台幣426萬元）買下一套公寓，但直到裝修期間隔壁鄰居才拿著權狀告訴他，屋內的廁所和廚房都不屬於男子的，而是歸對方所有。

根據大陸《南方都市報》報導，這名來自廣州的戚姓男子，今年5月在廣州市荔灣區買下一套公寓，隨後便開始裝修準備10月中旬入住，但在兩個月前隔壁鄰居卻突然告訴他，按照房產證的圖紙，男子房屋內的廁所和廚房都是屬於隔壁的。當下讓他感到相當傻眼，再確認圖紙後，男子屋內的廁所和廚房確實是劃分在鄰居屋內，他也立刻請師傅停止裝修，並趕緊聯繫房子原產權歸屬的資產管理公司處理。

聯繫上經辦人後，對方卻冷處理僅以「一切都有按照合約和房產證來辦理」，還發出聲明表示，購屋者須自行前往瞭解屋況，並且有義務核對和測量房子是否和房屋權狀一樣。但男子在購屋的平面圖中發現當時並未清楚畫出室內格局，他認為房仲本來就有義務在簽約時，主動提醒購屋者，或是將屬於鄰居的區域封閉起來，以免造成誤會，雙方都各執一詞。

報導中也提到，男子雖然遇上這種問題，但他並不打算把房子賣掉，因為當初他在這裡買房也是為了孩子讀書著想，並願意自己加錢把不屬於他們家的區域買下來，如果再不行也只能選擇提告，要求退回房款。

最後，房仲則表示近期會與男子商量該如何重新劃分廁所與廚房的位子。而廣東法制盛邦律師事務所認為，遇到這種情況需看購買方是否存在重大誤解，或者雙方是否存在詐欺、故意隱瞞等情事而簽了合約，如果存在此種情形，購買方可以向法院申請進行合同撤銷。