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「8個小傢伙」橫渡漢江 村民駕船護航：出意外我來救

2019-11-24 16:57世界日報 中國新聞組

大白天，竟有8頭野豬組團橫渡漢江！這件稀奇事發生在陝西省安康市嵐皋縣大道河鎮月池台村附近的漢江上，岸邊的村民發現野豬群後，擔心發生意外，駕船跟了上去，直到野豬們安全上岸。

華商報報導，月池台村與民主鎮鐵爐村田家灣隔江南北相望，此處漢江江面約300米寬。日前下午，漢江北岸月池台村村民黃天福，被在岸邊看熱鬧的村民喊叫聲吸引。「漢江裡有一群黑影在游泳！」起初，黃天福以為是冬泳愛好者橫渡漢江，但黑影似乎不像是人。

隨著黑影愈來愈近，村民們發現是一群動物。在離岸邊約50米時，這群動物可能是發現江邊的村民，突然掉頭又向漢江南岸游去。為了看個究竟，黃天福發動了自家的小船跟了上去，開到跟前才發現是8頭黑底白花紋的野豬，1頭大豬帶著7頭小豬，大的約50公斤，小的有25公斤。

看到黃天福駕船靠近，野豬們似乎不害怕，緩緩地向漢江南岸游著。「看清是野豬後，我就開著船跟在野豬群旁邊。」黃天福說，「如果哪個小野豬不行了，或許我還能救上船。」約20分鍾後，這群野豬游過漢江，在南岸的民主鎮鐵爐村田家灣靠岸。

據當地村民介紹，野豬一般都是晚上活動，這麼一大群野豬白天橫渡漢江確實罕見。也有年老的村民認為，現在是冬季，莊稼已經收割了，野豬們吃食也少了，很可能是找過冬地方。

小野上海

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