買房裝修 工人敲出塵封多年的「驚人秘密」

2019-11-23 10:23 聯合新聞網 綜合報導



工人裝修意外發現壁屍案。 圖／截自看看新聞 分享 facebook 上海臨平路一處老宅搬進新主人，便找人來家裝修，沒料到負責裝修的工人在敲開廁所頂部的一個壁櫥時，竟然發現裡面有發黑的屍塊，且被塞一個紅色的塑膠盒裡，法醫們由此拼出了一句成年男性的骨骸，也意外解開了塵封多年以來的祕密。

據《新浪江蘇》報導，事發於3月14日，工人老沈到老宅裝修時，發現廁所壁櫥裡有一個貼著膠帶的整理箱和紅色塑膠盒，便摸了一下，心裡想著「這邊放這個幹嘛？」可能因為放太久老化，塑膠盒後來碎裂在地，結果撒出幾塊已經發黑的屍骸，深陷的眼窩、泛白的牙齒、碳化的骨骼，法醫們由此拼出一具成年男子的骨骸，且估計已經死亡2年以上。

警方調查，屋主是一名老婦人，兒子苗男曾住在這，這名苗男脾氣暴躁，又會酗酒打人，連媽媽都表示「寧願去流浪也不願意跟他住在一起」，而苗男一年前才剛去世，警方繼續擴大偵查，但相關人士「不是死了就是中風了」，另警方的調查陷入困境。

警方對骸骨面容進行復原，再重新排查失蹤人口，根據DNA等生物跡證顯示，死者和2015年失蹤的張姓男子比對同一，61歲的張男因病退休後，每個月都會在發薪日那天出現，結果後來在2005年的春節後就突然人間蒸發了，2016年宣告張男死亡。

友人稱，看到張男時他已經沒有牙齒了，他有在做小生意，多數喝酒場合都是他在買單，後來鑑識人員也在屍骨與張男的生物樣本比對高度相似，封箱帶上的細微痕跡，也驗出了苗男的指紋，鎖定了封裝屍體的真凶，正是已經去世的苗男，另外警方還找到了苗男處理屍體的另一佐證，2016年11月，天氣轉涼，苗男的用電量突然激增3倍，而他家唯一的電器就是一台電扇，隨著案情終結，對死者和家屬還說最好的安慰就是還原了案情真相。