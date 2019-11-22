工人墜入深坑！老闆竟倒土活埋致死

2019-11-22 17:30 世界日報 中國新聞組／北京22日電



工人掉入深坑，老闆卻鏟土將其活埋？大陸遼寧省瀋陽市中級人民法院21日對張建故意殺人再審一案進行了公開宣判，判決撤銷原審判決對張建犯故意殺人罪的量刑部分，改判張建死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

澎湃新聞報導，被告張建是某廢品收購站經營者，被害人薛某某2018年5月31日在工廠工作時，不慎墜入廠房內一深2.8米的坑內，薛某某發出微弱呻吟即失去反應。張建在未採取任何施救措施的情況下，立即駕駛鏟車鏟推兩車混有金屬塊的渣土填入坑內，將薛某某掩埋致死。事後，又製造薛某某失蹤假象、串通他人虛假報案等掩蓋罪行。

瀋陽市中級人民法院原審判決認定張建犯故意殺人罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利5年。判決發生法律效力後，該院審判委員會經討論，認為原判決認定事實及適用法律確有錯誤，決定對本案進行再審。

法院再審認為，張建作為雇主，對於其所僱傭人員在從事僱傭工作中處於危險狀態時本應採取及時、積極的救助行為，反而駕駛鏟車鏟推混有金屬塊的渣土將被害人掩埋。其犯罪情節惡劣，依法應當判處死刑。

鑑於張建家屬代為民事賠償並取得被害人家屬諒解，對其判處死刑，可不立即執行。原審判決未能充分考量張建的主觀惡性程度及其行為的社會危害程度，未能正確處理民事賠償與量刑關係，導致量刑畸輕。依照《中華人民共和國刑法》第二百三十二條等規定，改判張建死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

宣判後，原審被告人張建表示不服判決，提出上訴。