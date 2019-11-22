建築女爵遺作！世界最高中庭「旋」出北京新地標

2019-11-22 17:39 世界日報 中國新聞組／北京22日電



DNA雙螺旋形雙塔「旋出」200米世界最高中庭﹔4000多塊異形單元體玻璃拼出「夜空之眼」，北京麗澤金融商務區打造的全新地標之作麗澤SOHO近日開幕亮相。這是世界知名建築師扎哈·哈迪德在中國的遺作，也宣示SOHO中國旗下最後一個在建寫字樓完工。

人民網報導，麗澤SOHO是繼銀河SOHO、望京SOHO、凌空SOHO之後，SOHO中國與扎哈·哈迪德建築事務所聯手打造的第四座地標建築。由於麗澤SOHO地塊下方的地鐵連通線將整個地塊一分為二，因此建築師創造性地設計這座高達200米的全球最高中庭解決這一難題。DNA雙螺旋結構的流線型雙塔如同科幻場景，整個建築鋼結構用量達1.83萬噸，相當於2.5個艾菲爾鐵塔。

報導說，麗澤金融商務區是緊鄰二環的最後一塊成規模的開發區域，未來將有包括11、14、16號線、麗澤-金融街聯絡線、新機場線5條軌道交通。規畫中麗澤SOHO地下空間將與5條軌道交通、麗澤城市航站樓形成連通，實現便捷換乘，乘快軌20分鐘即可到達新機場。

據了解，目前，麗澤SOHO已進入招租階段。麗澤SOHO項目建築總面積約17.3萬㎡，包括12.4萬㎡的辦公面積和1.3萬㎡的商業面積，已全面覆蓋5G網路，同時高速雙轎廂電梯、PM2.5新風處理系統以及冷熱直飲水等配置也將為入駐企業提供更方便舒適的辦公體驗。

除了北京建造出世界最高中庭建築，重慶渝北用716根毛竹建造的「一心橋」，近日也獲得建造領域「奧斯卡」。

中新網報導，據了解，「一心橋」跨度達21米，橋寬3米，是一座農村現代竹橋，使用壽命可達20年。

報導說，橋的主體結構使用原竹材修建，橋面鋪裝竹排面板，只使用少量鋼材如螺栓、角鋼連接。由於這座竹橋在環保、可持續發展、農村公益和創新技術方面取得卓越理念和成就，還獲得具有房地產及建造領域「奧斯卡」之稱的2019年RICS中國年度大獎(RICSAwardsChina)評委會特別獎。