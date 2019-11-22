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1111狂歡後：網購便利性下 失衡的社會代價

2020中國假期公布 網友動腦「拼」出小長假

2019-11-22 17:43世界日報 中國新聞組／北京22日電

中國國務院批准2020年放假安排21日公布，其中春節1月24日至30日放假調休共7天；勞動節5月1日至5日放假調休共5天；國慶日、中秋節10月1日至8日放假調休共8天。腦筋動得快的網友馬上開始計畫，通過「拼假」的方式，只要多請幾天假，春節和十一兩個假期均可長達13天。

澎湃新聞報導，受到明年將有三個中長假的影響，許多線上旅行社的預訂諮詢量快速達到高峰。攜程表示，當日最新假期安排消息一經發出，一小時內攜程APP旅遊入口「 春節」、「元旦」關鍵字的搜索諮詢量激增250%，還有很多消費者線上諮詢明年「五一」、「國慶」的出境長線遊產品。

攜程旅遊專家分析，2020年「五一」連休5天、「十一」連休8天將給旅遊消費市場帶來利多，尤其是國內和出境遊的長線市場，與此同時，也將給旅行社、酒店、航空、景區等行業帶來利好。

「不同的假期長短，能夠適應短途的自駕和高鐵遊、中長途的休閒旅遊和長線的度假遊等不同的出行需求。」馬蜂窩旅遊研究中心負責人馮饒說，這樣的假期安排也讓遊客能夠更靈活地拼假出行，在一定程度上緩解「十一黃金周」集中出行的壓力。

中新經緯客戶端報導，2020節假日安排公布後，相關話題迅速登上微博熱搜。網友在網上教戰守策指出，「拼假姿勢一定要正確，最好請帶薪年休假」既可以更好地享受假期，也可避免影響工資收入。例如在2019年12月30日和31日請假兩天，與周末連休可拼5天小長假，而十一和春節都可拼出13天長假。

對此，網友意見爆棚，認為該放假表除了拼假沒有新意。「春節應該12至15天，時間都花在路上了」、「國慶春節只有3天假，其他節日的都是1天，都是調休調來的」、「國慶節沒有必要這麼久，春節休息16天最好」、「不支持調休」、「多休促進消費，難道不好嗎」、「春節假期太不人道，東拼西湊挪出來假，還得連續上班補班」。

中國大陸遊客在澳洲雪梨遊玩。圖／中新社
中國大陸遊客在澳洲雪梨遊玩。圖／中新社
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春節北京國務院國慶

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