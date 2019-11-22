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噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

江西建商騙很大 周圍千畝濕地竟是大型「屍地」

2019-11-22 13:09世界日報 綜合報導

嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」 (取材自江蘇新聞)
嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」 (取材自江蘇新聞)
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開開心心買個新房，開發商聲稱周圍是千畝濕地，誰知掏了錢以後才發現，不是濕地，是「屍地」！

江蘇新聞報導，幾個月前，江西南昌的一些消費者，購買位於南昌縣匯仁大道上的一個建案，建商宣傳稱，房子周邊是千畝濕地。

最近一位業主在玩無人機空拍時，發現了驚悚的一幕：樓盤周圍一格一格的，竟然是一片墓地。購房者稱，這一大片墓地的位置，就是建商聲稱所謂「濕地公園」的位置。

嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」 (取材自江蘇新聞)
嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」 (取材自江蘇新聞)
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購房者熊先生說，開發商說千畝濕地公園建設中，但現在就是大型的墓地。購房者張先生說，換了一個詞，成了屍地公園，真的成了屍地啊，肯定心裡發慌。

熊先生說，自己在今年4月購買這裡的房子，5月簽訂購房合同。在整個購房的過程中，開發商並沒有告知這裡是一塊墓地。而當初他在行銷中心看房的時候，這塊墓地也被圍擋和土堆擋住了，根本就看不到。

現場可見，在行銷中心的建案圖示上，南面的這塊墓地確實被標註為「千畝濕地公園」。

有工作人員表示，銷售中心已經張貼一份「紅線外不利因素」告知單，上面標明樓盤的南邊為濕地公園，但屬於規畫中，目前暫為墳墓地貌。而且在消費者買房的時候，他們也會明確告知。但這份「紅線外不利因素告知單」的發布時間是2019年10月20日，這個時間點在熊先生等消費者買房之後。

有律師認為，在購房過程中，如果開發商沒有明確告知、提示購房者樓盤周邊有墓地這個重要因素，購房者也很難發現，那麼就可能存在侵犯購房者的知情權，簽訂使購房者存在重大誤解的合同。

律師鄒志斌表示，從消費者的角度來講，是基於重大誤解的情況下簽訂的合同，法律上因為重大誤解簽訂的合同，屬於可撤銷的合同。

濕地公園空拍

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