嘴吸尿解危「機」 醫師獲院方獎10萬

2019-11-22 13:07 世界日報 北京22日電



兩名醫師製作臨時拼湊出的導流管，在肖占祥醫師輔助下，另一名醫師張紅用嘴將患者尿液吸出來，讓患者轉危為安。 (取材自南國都市報) 分享 facebook

日前從廣州飛往紐約的南航航班上，一名老人因為無法排尿，膀胱面臨破裂風險。兩名醫師製作臨時拼湊出的導流管，在肖占祥醫師輔助下，另一名醫師張紅用嘴將患者尿液吸出來，讓患者轉危為安。肖占祥所屬的醫院決定獎勵他人民幣10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元），張紅所屬的醫院則回應：等他回來有獎勵。

北京青年報報導，用嘴為患者吸出尿液的醫師張紅是暨南大學附屬第一醫院介入血管外科主任、主任醫師。他表示，事發時自己處在半睡半醒之間，聽到廣播立即就趕去救人了。他表示吸尿時沒考慮太多，就是為了救人，但因為味道不好聞，吸第二口時差點吐了。「下飛機後，患者夫婦向我們表達謝意，我們提醒他一定要去醫院進一步檢查治療。」

兩名醫師製作臨時拼湊出的導流管，在肖占祥醫師輔助下，另一名醫師張紅用嘴將患者尿液吸出來，讓患者轉危為安。 (取材自南國都市報) 分享 facebook

新京報報導，消息曝光後，海南省人民醫院黨委21日召開會議，決定授予肖占祥主任「德藝雙馨風尚獎」，獎勵人民幣10萬元。

海南省人民醫院黨委書記趙建農、院長姜鴻彥表示，在國際航班空中復雜環境下，面對體弱多病的老人，根據現場條件製作簡易穿刺導尿工具，輔助變換體位協助排尿，承擔出血、氣腹和感染等並發症風險，取得非常好的效果，醫院為肖占祥主任感到驕傲和欣慰。

澎湃新聞報導，對於張紅用嘴吸尿37分鐘救人的善舉，張紅所屬的醫院院長徐安定表示，醫院為張醫師獻身和敬業的精神感到自豪和驕傲。等張醫師從美國回來之後，院方會對張醫師的行為進行精神和物質上的獎勵。獎勵細節暫時保密。

針對有網友質疑張紅此舉是不是在作秀，徐安定稱並非作秀，而是在緊急情況下，為解決病人的痛苦，醫師冒了相當大的風險。

另據北青報報導，張紅是湖北人，平時外號「張大帥」。同事說，取這個外號的原因是因為張紅醫師「圓墩墩的，塊頭比較大。平時生活中為人幽默仗義，很有大帥風範。不過他偶爾也會可愛到冒泡。」

但張紅解釋說，「張大帥」的稱號是自己開始用微信時，同學幫他取的名字。「我這個人不是很帥，只能靠名字來彌補了。」

張紅的同事則表示，發生這次的事情後，「張大帥在我心中更帥了。」