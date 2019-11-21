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父親去世留2大箱遺產 他開心打開卻氣炸

2019-11-21 14:59聯合新聞網 綜合報導

男子表示父親當初買的韓國2018年冬奧24連體鈔，價格比市價貴了將近2萬多塊。圖...
男子表示父親當初買的韓國2018年冬奧24連體鈔，價格比市價貴了將近2萬多塊。圖擷自Youtube
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中國湖北一位男子在整理父親遺物時，發現2個大衣櫃，裡面擺滿了各種收藏品，且包裝都相當精美，讓男子開心地以為父親留了許多值錢的物品，但打開後仔細看才發現裡面的清明上河圖、字畫、玉璽等物全都是贗品，且父親在購買時價格都高出市售，讓男子非常生氣，直呼販賣給父親贗品的這家收藏品公司是騙子，對此警方正針對該公司進行調查。

根據「今日小新聞」報導，這位男子的父親在去年底過世，日前他在整理父親遺物時，發現父親家中有2個大衣櫃，裡頭擺滿了各種包裝精美的收藏品，有字畫、郵票、花瓶和玉璽等，甚至還有清明上河圖和越王勾踐劍，但仔細一看卻發現這些全都是贗品，事後男子找出這些贗品的收據，發現總價高達17萬多人民幣（新台幣約74萬元），他氣憤地說「覺得憤怒，看到這些東西就生氣。」

男子發現父親是向襄陽華夏經典文化傳播有限公司購買這些贗品，且商品的售價都比市售來得高出許多，他說「韓國2018年冬奧24連體鈔，我在淘寶上查的是人民幣2080元（新台幣約9028元），但是賣給我老爹的是6980元（新台幣約3萬元）。」他透露去年曾接到銀行電話，告知他父親信用卡逾期，而當時他因為在北京工作就直接幫父親還款，並不知道欠款的原因。

直到近期他才發現父親拿錢去買收藏品，事後他也在父親的手機中發現「盛世收藏饒姓經理」的資訊，父親時常與饒經理聯絡，饒經理甚至在半夜11點跟父親推銷越王勾踐的收藏品，男子表示「(父親)去世了以後，他還在跟我爸聯繫，想讓他買一些收藏品。很氣人，真的很氣人，死了都不放過呀。」

對此，盛世收藏公司表示賣出的越王勾踐劍，來自省博物館，但男子打電話給博物館求證時對方卻說沒有跟該公司合作，讓男子確定這起案件是詐騙，他希望將這些收藏品退掉，並將騙子繩之以法，而最後在警方和市場監管部門出面下，盛世收藏公司負責人退還給男子49700元（新台幣約21萬元），但該公司是否有違法情形，警方仍在調查。

博物館詐騙遺產

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