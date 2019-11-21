武漢動物園展熊貓便便 嗯…有竹香味

2019-11-21 13:57 世界日報 北京21日電



武漢動物園，近日推出聞熊貓便便的體驗服務，遊客可以透過小孔聞到新鮮的熊貓便便。 (取材自長江日報) 分享 facebook

湖北武漢動物園，近日推出聞熊貓便便的體驗服務，遊客可以透過小孔聞到新鮮的熊貓便便。由於熊貓以竹子為食，所拉出來的竹節便和竹葉便都有竹子的清香味。有遊客聞過後，表示味道是清香的，熊貓便便還可以用來製作紙巾。

市民齊先生日前帶孩子到武漢動物園熊貓館遊覽時，看到這一幕後很驚訝：園方為什麼要這樣做？遊客嗅聞大熊貓的糞便能獲得什麼知識嗎？

武漢動物園，近日推出聞熊貓便便的體驗服務，遊客可以透過小孔聞到新鮮的熊貓便便。 (取材自長江日報) 分享 facebook

觀察者網報導，武漢動物園熊貓館餵養了兩隻大熊貓。園方近日將大熊貓拉的糞便擺在科普長廊中的一個玻璃櫥窗中展出，園方工作人員還建議遊客聞聞糞便的氣味。櫥窗內擺放著剖開的竹筒，上面放著大熊貓糞便。園方派出的導遊給遊客講解後，還用手指著糞便告訴遊客：你們可以聞聞它的氣味！

有遊客嗅聞後發現糞便散發出來的氣味並不臭，也不令人感到噁心，相反它還帶著竹子特有的清香，讓人聞起來感到比較舒服。

該園工作人員陳立雲表示，大熊貓是靠吃竹子為生的動物，它拉的新鮮便便帶有一股淡淡竹子清香，但這種「竹子清香」究竟是一種什麼樣的氣味，對於沒有近距離嗅聞過大熊貓糞便氣味的人來說，很難說得清。

為讓遊客對大熊貓糞便的氣味有所認識，武漢動物園經過研究，推出「展示大熊貓糞便，讓遊客聞聞它氣味」這個科普項目。事實表明，該科普項目很受遊客喜愛。