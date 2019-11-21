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影／把蟑螂送上3萬公尺太空 最後結果讓他「意外」

2019-11-21 09:35聯合新聞網 綜合報導

大陸一名網紅試驗將蟑螂送上太空，看看能否倖存。 圖／翻攝自Youtube
大陸一名網紅試驗將蟑螂送上太空，看看能否倖存。 圖／翻攝自Youtube
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「小強」蟑螂號稱地表上最強生物，擁有絕佳的生命力，不管在任何惡劣的環境裡都能夠生存下來，大陸就有一名Youtuber做了一項實驗，他將一隻蟑螂送上3萬公尺的太空中，想看看在這樣的環境裡這隻蟑螂是否還能倖存下來，而最後在太空氣球爆破後「小強」回到地面上，實現結果也曝光了。

這位Youtuber「好奇五先生」先準備了一隻蟑螂並裝在箱子裡，然後再放進保麗龍箱裡，旁邊再放了2個GoPro，1個拍攝蟑螂的情形，另1個則拍攝外太空場景，接著將太空氣球灌滿氦氣，然後升空。「好奇五先生」說在氣球上升到3萬多公尺高空時，氣球會因為內外氣壓差而爆開，降落傘就會打開，盒子就會慢慢的降落到地面。

他解釋嚴格來說3萬公尺高度在平流層不算太空，但也差不多了，而這個高度對於任何生物而言，環境是極度惡劣，除了溫度在零下55度左右，氧氣也非常稀薄，氣壓也特別低，這樣不利於生物生存的環境讓「好奇五先生」很想知道號稱地表最強生物的蟑螂能否倖存下來。

而氣球在升空1個半小時後爆開，箱子也掉落到地面。「好奇五先生」和團隊根據GPS找到了實驗的蟑螂，打開盒子後發現這隻蟑螂已經死亡。對於這樣的結果，「好奇五先生」覺得出乎他的意料，他說自己並不是第一個把蟑螂送上太空的人，多年前美國就有幾名大學生也做出同樣實驗，把多隻蟑螂用同樣方法送到太空，而最後的結果是這些蟑螂通通存活下來。他猜測兩邊實驗結果不同，有可能是因為蟑螂品種的原因，如果換成是更抗凍的「德國小蠊」，說不定就能活下來。

這隻實驗的蟑螂在太空中最後還是沒辦法倖存。 圖／翻攝自Youtube
這隻實驗的蟑螂在太空中最後還是沒辦法倖存。 圖／翻攝自Youtube
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