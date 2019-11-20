「代商機」正流行 幫你雪地寫字告白 1字收5元

2019-11-20 15:25 世界日報 中國新聞組／北京20日電



來源：YouTube

近日哈爾濱、瀋陽等東北城市迎來降雪，美不勝收，一些東北人就發現「冬日商機」——雪地代寫名字表白。很多店主兩天就接了幾十單，多數店主表示做這個不是為了掙多少錢，「主要是好玩」。

在積雪上告白、寫祝福……對北方人是尋常事，隨著電商平台發展，冰雪「代商機」又火了起來。「5塊錢你買不了吃虧，5塊錢你買不了上當，但你能買到一次浪漫的表白。」據新京報報導，代寫服務收費方式多樣，有1個字收5元的，也有10個字以內收費10元的。媒體找了一位代寫者寫了4個字並要求拍視頻，花費30元（約4美元）。

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(有影音)雪地寫字，一次5元！南方人的錢這麼好賺？ 新華社 分享 facebook

「幫南方的朋友們在雪地寫字」、「2元一個字，實際價格隨緣」，北京青年報報導，一名哈爾濱學生崔小花在閒魚發布「雪地代寫」的業務，不到3天接到20餘筆訂單；另一位店主表示，她也在幾天內就接到近40個訂單。

崔小花說，「大部分是男女朋友互送祝福或者表白的，一般表白5.2元一次。」崔小花說，她還設計一些心形、小花等圖案，或給圖片做個花邊，以便提高「競爭力」。

崔小花表示：「一般買家會要求雪要乾淨一點，字寫好看一點，所以找地方其實是最麻煩的。」據報導，她的經驗是，每個字都要寫成「臉那麼大」才能看清，拍照也盡量選擇白天或有路燈的地方，不然會看不清。

也有商家是按照片收費，一張照片5到10元。部分商家為表示誠意，也為了寫字更好看，會特別提出「不戴手套寫」。報導指出，不少商家的介紹還會隨當地天氣改變：「長春雪大了，可下單」、「這周已滿，下周可定」。

據報導，「雪地代寫」業務是前幾年出現的，但熱度絲毫不減。從最早的按平米大小算錢，到如今的按字算錢，平均一個訂單都不過幾塊錢。

至於「南方小伙伴」看到這樣的寶貝也不想認輸，網友想出「幫北方人在蟑螂背上刻字」、「幫北方朋友穿短袖」迎戰；還有許多「互相傷害」的人，比如「請幫我寫一篇《出師表》」。