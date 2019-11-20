活膩了？ 湖北新人躺斑馬線拍婚照 網酸：想喜事變喪事
2019-11-20 13:09世界日報 香港20日電
為了拍婚紗照，不少人會別出心裁去外地拍攝或上山下海，不過湖北一對新人日前竟跑到車水馬龍的大馬路上拍婚紗，甚至還躺在斑馬線上大擺姿勢，讓路過的行人及司機都嚇壞了。
香港01報導，最近湖北有一對新人和攝影師，為了拍出一輯特別的婚紗照，竟然選擇在一條大馬路的斑馬線上取景拍照。影片中可見當時現場的車流量很大，新人一會坐下，一會就躺著，其他工作人員忙著幫他們調整服裝，攝影師則是為了捕捉最美的身影，也時常改變位置和蹲下，希望能找出完美的角度。
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據報導，有經過的車輛為避免撞到這對新人和攝影師，特別放慢車速通過路口，最後有人看不下去通知警方，警員到場後才將這對新人和攝影團隊驅離現場。
不少網友看到這一幕後紛紛直呼「想要同年同月同日死嗎？」、「是想要喜事變喪事嗎」、「這麼多景點不拍，為什麼要選擇馬路上，這麼想送死嗎？」
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