107歲媽捎糖吃 84歲女兒瞬間笑開花

2019-11-20 13:08 世界日報 北京20日電



來源：YouTube

在父母眼裡，年紀再大依然是孩子。近日，一段107歲媽媽給84歲女兒捎糖吃的視頻暖哭網友。視頻拍攝者說，老奶奶是鄰居，當天帶她去參加婚宴，她就拿了喜糖，自己不吃揣在口袋，帶回家給女兒吃，接過糖的女兒瞬間臉上笑開了花。視頻在微博引起討論，不少人稱「有媽媽真好」還有人說：「想媽媽了。」

她就拿了喜糖，自己不吃揣在口袋，帶回家給女兒吃，接過糖的女兒瞬間臉上笑開了花。 (視頻截圖) 分享 facebook

視頻顯示，拍攝地點在河南民權。拍攝者楊先生回憶，這位107歲的老奶奶是他的鄰居，經常會到自己家裡玩。楊先生自去年開始用視頻記錄老奶奶的生活。

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日前，楊先生帶老奶奶參加一個婚宴。宴會後，老奶奶拿了些喜糖放在口袋裡，但她一顆都沒有吃。回家後才從口袋裡小心翼翼地掏出糖果給她84歲的大女兒，大女兒接過糖後，露出少女般的笑容。

視頻在網上走紅，有網友表示：「只要有媽媽在，84歲也是小公舉(小公主)」、「不管多少歲，在媽媽心裡永遠是寶貝」、「長壽媽媽、長壽女兒」。

有網友封其為「糖果奶奶」，另有媒體前去這位老奶奶的家中探訪，發現老奶奶不僅腿腳靈活、健步如飛，能穿針引線，還是牌場「老手」，金句不斷。