親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高雄鳳山傳母女命案 現場遺留一把刀、死因待查

香港醫護岌岌可危 醫師市長柯文哲為何不聲援？

107歲媽捎糖吃 84歲女兒瞬間笑開花

2019-11-20 13:08世界日報 北京20日電

來源：YouTube

在父母眼裡，年紀再大依然是孩子。近日，一段107歲媽媽給84歲女兒捎糖吃的視頻暖哭網友。視頻拍攝者說，老奶奶是鄰居，當天帶她去參加婚宴，她就拿了喜糖，自己不吃揣在口袋，帶回家給女兒吃，接過糖的女兒瞬間臉上笑開了花。視頻在微博引起討論，不少人稱「有媽媽真好」還有人說：「想媽媽了。」

她就拿了喜糖，自己不吃揣在口袋，帶回家給女兒吃，接過糖的女兒瞬間臉上笑開了花。 ...
她就拿了喜糖，自己不吃揣在口袋，帶回家給女兒吃，接過糖的女兒瞬間臉上笑開了花。 (視頻截圖)
分享

視頻顯示，拍攝地點在河南民權。拍攝者楊先生回憶，這位107歲的老奶奶是他的鄰居，經常會到自己家裡玩。楊先生自去年開始用視頻記錄老奶奶的生活。

日前，楊先生帶老奶奶參加一個婚宴。宴會後，老奶奶拿了些喜糖放在口袋裡，但她一顆都沒有吃。回家後才從口袋裡小心翼翼地掏出糖果給她84歲的大女兒，大女兒接過糖後，露出少女般的笑容。

視頻在網上走紅，有網友表示：「只要有媽媽在，84歲也是小公舉(小公主)」、「不管多少歲，在媽媽心裡永遠是寶貝」、「長壽媽媽、長壽女兒」。

有網友封其為「糖果奶奶」，另有媒體前去這位老奶奶的家中探訪，發現老奶奶不僅腿腳靈活、健步如飛，能穿針引線，還是牌場「老手」，金句不斷。

相關新聞

活膩了？ 湖北新人躺斑馬線拍婚照 網酸：想喜事變喪事

2019-11-20 13:09

火鍋泡腳能排毒減脂？網友吐槽太唬爛 醫師給驚人答案

2019-11-20 11:00

嫌活太長？新人馬路中間拍婚紗照 網友：要喜事變喪事嗎

2019-11-19 21:58

長沙小區「湖」搞 小橋流水全是假 業主：侮辱智商

2019-11-19 13:25

懷胎8月！40歲孕婦5hr跑完全馬 網友批「出事要誰扛」

2019-11-19 13:23

餐廳老鼠從天降掉在頭上 抓破女大生頭皮

2019-11-18 17:03

醉漢鐵軌上堆大石頭 79歲大爺一路狂奔救下火車

2019-11-18 16:59

喪心病狂！粵12歲智能障礙女遭性侵 8個月內二度流產

2019-11-17 18:37

雙11暗黑故事多！她被夫當瘋子處理 他被妻逼上絕路…

2019-11-17 08:00

帥哥受僱當乞丐8年 娶嬌妻買大房

2019-11-16 15:55

剩2分鐘！送餐就超時 外送員心急硬闖打趴警衛

2019-11-16 15:48

噱頭還是養生？陸火鍋店推「拿鐵鍋來足療」：腳不辣

2019-11-16 15:46

撿眼鏡蛇煲湯 斷頭蛇突睜眼噴毒液男子險瞎

2019-11-16 14:02

人妻雙11一夜網購43萬元 丈夫崩潰送妻就醫「真的病了」

2019-11-16 13:00

她紋17萬「開運眉」沒好運求退款 店家駁「要有判斷能力」

2019-11-15 16:15

最醜情聖？方臉小眼男開順風車 2年騙4女「賺」8700萬

2019-11-15 15:56

為博新娘一笑…重慶土豪新郎包直升機灑紅包雨

2019-11-15 14:48

梅姨案被拐童尋獲…親爹已自殺 母親改嫁

2019-11-15 14:47

淡化宗教色彩？河北大佛整容變康熙 遼寧老子換成曹雪芹

2019-11-15 14:45
看更多

熱門文章

曾鈺成進理大 媒體指其營救中共前總理朱鎔基孫女

2019-11-19 19:57

台高中生受困香港理大 陸委會證實被拘捕於葵涌警署

2019-11-19 14:54

香港示威升溫 美參院通過「香港人權與民主法案」

2019-11-20 07:13

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

2019-11-19 17:57

數千示威者圍魏救趙 香港反送中民氣未散

2019-11-19 20:33

反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

2019-11-19 19:22

嫌活太長？新人馬路中間拍婚紗照 網友：要喜事變喪事嗎

2019-11-19 21:58

全港中招！逾九千發催淚彈恐含戴奧辛 不僅致癌也禍延下一代

2019-11-20 09:36

不當幫兇！ 美參院法案禁止出售軍火給香港警察

2019-11-20 08:08

理大抗爭者陸續離開 廚師堅守：煮到最後一秒、最後一人

2019-11-20 09:09

港警：截至昨深夜近800人離開理大 近300人未滿18歲

2019-11-20 09:03

香港民主黨前主席遇襲 慘遭黑衣人持棍痛毆頭流血

2019-11-19 21:27

香港反送中已有3峰迴 靜待2路轉

2019-11-20 00:09

理大校內圖書館滿目瘡痍 警用大光燈掃射阻逃走

2019-11-20 09:09

警民連日爆衝突 理大有示威者跳地下水道逃走

2019-11-19 22:22

歐美各國批港警暴力 北京：歪曲事實，喪失良知

2019-11-19 17:22

盼和平解決香港理大事件 聯合國籲示威者放棄暴力

2019-11-20 03:22

金融時報評論員：香港是習近平的失敗

2019-11-19 23:15

火鍋泡腳能排毒減脂？網友吐槽太唬爛 醫師給驚人答案

2019-11-20 11:00

台灣青年單車遊中國 遭軍警強押逼供所有個資

2019-11-19 19:10

香港法院裁定「禁蒙面法」違憲 環時：一些法官背叛中國憲法

2019-11-19 15:54

台灣戴姓高中生在港獲釋 陸委會證實

2019-11-20 11:35

香港今復課 示威者發起「黎明行動」癱瘓交通

2019-11-20 09:27

「一哥」上任！ 港警口號從「服務為本」變「忠誠勇毅」

2019-11-19 20:25

反送中衝突升溫 路透：香港已成貿易戰更危險的一步棋

2019-11-19 17:37

禁蒙面法違憲 北京怒批香港高院「挑戰人大常委會權威」

2019-11-20 00:19

香港新任警務處長鄧炳強到理大視察

2019-11-19 22:40

若選舉擱淺 港特首林鄭月娥：反送中暴力示威者的責任

2019-11-19 17:08

受困理大台籍女高中生 留置警署

2019-11-20 00:01

警民理大對峙 留守議員：校內主流聲音計畫離開

2019-11-19 16:47

最多一人貪逾人民幣10億 中共「億元貪官」多達40人

2019-11-19 21:59

香港高院拒黃之鋒申請出國 理由：潛逃風險高

2019-11-19 19:09

港議員許智峰步出理大：校內還有10餘人留守

2019-11-19 19:19

德國之聲訪港示威者：港警施暴是錯 示威者施暴就對嗎？

2019-11-20 12:43

港大律師公會反駁人大法工委 限制司法獨立違反基本法

2019-11-19 22:31

以退為守！港警十面埋伏 600示威者撤出理大

2019-11-19 14:17

香港教育局宣布 全港中小學20日恢復上課

2019-11-19 13:55

黃之鋒獲英國會頒人權獎 申請離港出席活動遭拒

2019-11-19 19:55

港警隊新一哥 強硬派鄧炳強4大策略打硬仗

2019-11-20 00:06

廣州生產杜拜銷售 陸警偵破「全球最大跨國假LV案」

2019-11-19 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top