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嫌活太長？新人馬路中間拍婚紗照 網友：要喜事變喪事嗎

2019-11-19 21:58香港01 記者向樂高／報導

最近湖北有一對新人和攝影師，為了要讓拍出一輯特別的婚紗照，竟然選擇在一條大馬路的...
最近湖北有一對新人和攝影師，為了要讓拍出一輯特別的婚紗照，竟然選擇在一條大馬路的斑馬線上取景拍照。圖／取自看看新聞
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為了拍婚紗照，不少人會別出心裁去外地拍攝或上山下海，不過內地一對新人，日前竟跑到車水馬龍的大馬路上拍婚紗，甚至還躺在斑馬線上大擺甫士，令路過的途人及司機都嚇壞了。

最近湖北有一對新人和攝影師，為了要讓拍出一輯特別的婚紗照，竟然選擇在一條大馬路的斑馬線上取景拍照。影片中可見當時現場的車流量很大，新人一會坐下，一會就躺著，其他工作人員忙著幫他們調整服裝，攝影師則是為了捕捉最美的身影，也時常改變位置和蹲下，希望能找出完美的角度。

有經過的車輛為避免撞到這對新人和攝影師而特別放慢車速通過路口，最後有人看不下去通知警方，警員到場後才將這對新人和攝影團隊驅離現場。

不少網友看到這一幕後紛紛直呼「想要同年同月同日死嗎？」、「是想要喜事變喪事嗎」、「這麼多景點不拍，為什麼要選擇馬路上，這麼想送死嗎？」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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