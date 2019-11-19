長沙小區「湖」搞 小橋流水全是假 業主：侮辱智商

2019-11-19 13:25 世界日報 北京19日電



影片來源：YouTube

湖南省長沙市天心區北辰中央公園D+F1區200多戶業主，日前遭遇了奇葩事。小區出現奇特「人工湖」，但湖裡沒有水，所謂的小橋也是擺設，有業主不滿地說：「這看上去有點侮辱業主的智商。」

小區出現奇特「人工湖」，但湖裡沒有水。 (取材自上游新聞) 分享 facebook

上游新聞報導，奇特「人工湖」位於該小區23棟和24棟樓之間，從遠處看，確實很像「小橋流水」景觀，但實際上，湖面是塑膠地面，只是刷上了藍色。

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小區出現奇特「人工湖」，但湖裡沒有水。 (取材自上游新聞) 分享 facebook

北辰中央公園客戶關係中心工作人員范小敏稱，該樓盤在前期所有宣傳中都沒有人工湖的設計，兩棟樓之間也不適合建人工湖，這樣做只是為了美觀。

該小區業主鍾先生表示，他們原本歡歡喜喜去接新房，卻發現小區還出現各類亂象，比如鋼筋暴露在外、籃球場與健身器材設計不合理等。澎湃新聞報導，小區內鋪「植草磚」的面積業也太大，不僅「沒有審美觀」，還不安全、灰塵多。「植草磚」是考慮到消防和景觀效果而採用的綠化方式。目前，街道辦工作人員和業主還在進一步協商中。