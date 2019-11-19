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懷胎8月！40歲孕婦5hr跑完全馬 網友批「出事要誰扛」

2019-11-19 13:23世界日報 上海19日電

影片來源：YouTube

今年40歲、懷孕八個月的黎莉莉近日完成上海馬拉松（以下簡稱「上馬」），成了賽道紅人。這是她孕期的第三個全馬，也是她的第62個全馬。不過，其壯舉近日引發爭議，網上有人認為「不出事罷了，出了事要誰扛？」面對質疑，她回稱，「批評我的人，一半沒懷過孕」。她堅稱很了解自己身體，不會有危險。

新民晚報報導，黎莉莉以5小時17分完賽，她說，這枚完賽獎牌是送給孩子的出生禮物。

40歲孕婦懷胎8個月跑完全馬：批評我的人沒懷過孕 (視頻截圖)
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據報導，黎莉莉的跑步之路，主要是想透過運動對抗憂鬱。自2010年算起，加上這次的「上馬」，八年來，黎莉莉已跑完62個全馬比賽，個人最好成績3小時28分。

40歲孕婦懷胎8個月跑完全馬：批評我的人沒懷過孕 (視頻截圖)
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40歲，首次懷孕，孕期跑馬，是黎莉莉對自己的另一個挑戰。

她說，懷孕後曾按照傳統停止一切訓練。但身體卻出現各種不適應。諮詢醫師後，黎莉莉決定恢復鍛煉習慣。5公里、8公里、10公里……在托腹帶、綁腿等專業輔具幫助下，黎莉莉就這樣慢跑著跑到了孕晚期。在「上馬」之前，她還曾在孕8周和孕22周參加過兩次全馬比賽。

這次「上馬」賽程中，她同為跑者的先生也在賽道陪跑，一路上也有不認識的跑者主動幫忙拿水、送補給，就連上廁所，大家都會自動禮讓她。

黎莉莉說：「即使懷孕了，也可以實現自己的價值。」健康的體魄、積極的心態、堅持的毅力，這是她想透過跑步告訴未來寶寶的事。

不過，網上有多數網友持不同看法，「你自己高興了，出事了工作人員是不是完蛋了」「畢竟孩子還在肚子裡。孩子出來後身體情況不得而知啊」。

對此，梨視頻報導，黎莉莉回稱，「很多人之所以有這種擔心，是因為他們不了解，我也看到很多人對我說很危險，其實很多人是沒懷過孕，其實我做這個事情是基於對身體狀況很了解。」

她還自稱，在同年齡段「在我這個性別來講是菁英跑者的水平」，她解釋，跑馬拉松「我是快走加慢跑的」「而且這個量是在我承受範圍內，所以還好。」

挺大肚跑馬拉松 醫：個案勿仿效

中國新聞組／上海19日電

懷孕八個月的黎莉莉參加「上馬」並完賽，激起孕婦能不能跑馬拉松的爭論。有產科醫師說，並不提倡孕婦跑馬拉松，「黎莉莉只是個案」，呼籲切勿盲目仿效。

解放日報報導， 復旦大學附屬婦產科醫院副主任醫師徐常恩表示，很敬佩黎莉莉的行為，但作為產科醫師並不提倡孕婦跑馬，「黎莉莉只是個案，主要她有運動基礎，而且從完賽成績來看還是跑得比較謹慎。畢竟孕婦處於特殊生理期，馬拉松又是挑戰人體極限的運動，所以並不建議孕婦跑馬拉松。」

徐常恩建議孕婦運動以慢走、游泳為宜，「隨著子宮的增大，腹部本來承受的壓力就增大，再加上運動時產生的震動，會增加子宮韌帶、盆底肌的負荷。孕晚期跑馬容易造成早產。」

對於黎莉莉「收割」了62個全馬，上海體育學院教授、國家中長跑青年隊主教練李國強表示，專業選手是以追求成績為前提進行備戰，一般一年內也就參加1到2場比賽，最多也就3場，因為馬拉松運動對於身體是極大的消耗。對於專業選手而言，需要較長的準備時間以及賽後的調整恢復時間。

李國強指出，雖然專業選手和業餘選手跑馬有區別，但也有共性的規律。不能因為攀比而追求馬拉松的數量。

上海體育科學研究所研究員邱俊表示，馬拉松本身並不會導致死亡，意外大多是由於潛在的疾病所致。由於馬拉松的運動強度大、時間長，容易誘發潛在的心腦疾病或遺傳疾病導致猝死。此外，中暑、脫水等也都是造成運動猝死的常見原因。

馬拉松孕婦上海

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