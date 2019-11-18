餐廳老鼠從天降掉在頭上 抓破女大生頭皮

2019-11-18 17:03 世界日報 中國新聞組／北京18日電



陝西西安一名女大生和同學去吃火鍋，沒想到一隻老鼠從天而降，抓傷她的頭皮。照片為示意圖。 圖／ingimage 分享 facebook 陝西西安一名女大生日前和同學去吃鍋，沒想到一隻碩大的老鼠從天而降，砸到她的頭上，還將其頭皮抓傷，女學生受到嚴重驚嚇。女子頭皮被抓破，被診斷為狂犬病暴露三級，加上最近傳出鼠疫等疫情，讓她很擔心自己被感染。

香港01報導，女大生與同學在餐廳吃小火鍋時，餐廳上方的通風管道突然掉下一隻老鼠，並將她的頭部抓出血。女學生表示，她從小就怕老鼠，不料還被老鼠抓傷，傷口雖然不長，但是很深，一直流血。

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事後，女店長帶女大生去醫院檢查、打疫苗，並負擔醫藥費。店家提出賠償2000元（人民幣，下同，約285美元），但遭到拒絕。而後商家提出將賠償金增加到4000元（約570美元），但女學生認為，還應賠償其每次去醫院看診的車費。

女學生稱，大學距醫院很遠，每次搭車需要花費75元（約10美元），前後打五次疫苗共搭車十次，除女店長第一次帶自己打針外，還有九次路費共675元（約96美元），但店家不同意賠償這筆錢。

後來，火鍋店老闆到女大生學校，打電話要求其出學校面談。女大生當時正在上課，拒絕了這一要求，但對方態度突然變得非常惡劣，還說要找學校領導談這件事。這令她非常氣憤，決定尋求工商局解決。

自從她向工商局舉報了這家店，店家就再沒聯繫過她，現在她正在等待工商局的處理結果。

女學生的遭遇引來網上熱議，有網友說，「可想而知這間餐廳平時衛生狀況如何，4675元買一次教訓居然還覺得太多？」、「消費者遇到這麼倒霉的事，本來就內心鬱悶，再加上如此無禮的店家，真不知說啥了！」、「這店家真是沒事找事，多花點錢給孩子一個合理的交代不好嗎？」