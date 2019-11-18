醉漢鐵軌上堆大石頭 79歲大爺一路狂奔救下火車

2019-11-18 16:59 世界日報 中國新聞組／北京18日電



遼寧大連市日前差點發生火車翻覆意外，幸好一位79歲的姜大爺一路狂奔，及時攔停列車，才倖免於難。

人民網報導，10月28日下午，大連市革鎮堡街道後革村鐵道旁，一名醉漢將100多斤重的大石頭推上鐵軌。姜大爺就住在鐵道附近，正好看到這一幕。

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姜大爺說，見過這名50多歲男子，知道他曾在村子裡租屋，但不知道名字。當時男子當時一身酒氣，連推帶滾地把一顆100多斤重的大石頭放在鐵軌上。他嚇了一跳，擔心鐵軌上擺放石頭，可能會導致火車翻車。於是趕緊上前制止，不料對方根本不聽勸，反而威脅他「少管閒事」。

此時，一輛火車呼嘯而來，姜大爺趕緊迎著火車跑去。79歲高齡的他，在崎嶇不平的石子路上狂奔50多米，邊跑邊奮力呼喊、揮手，示意司機停車。

司機見狀，緊急制動剎車，幾秒鐘後，列車在距離石頭100多米處停了下來。司機下車報警並對現場拍照留證後，將大石頭從鐵軌上挪走，火車才重新上路。

警方調查，把石頭推上鐵軌的男子姓崔，事發前幾天他沒活幹，加上當天喝酒後嫌火車聲音大，一時情緒激動做出不理智行為，警方對他以危害公共安全罪刑拘。