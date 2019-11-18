親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

醉漢鐵軌上堆大石頭 79歲大爺一路狂奔救下火車

2019-11-18 16:59世界日報 中國新聞組／北京18日電

遼寧大連市日前差點發生火車翻覆意外，幸好一位79歲的姜大爺一路狂奔，及時攔停列車，才倖免於難。

人民網報導，10月28日下午，大連市革鎮堡街道後革村鐵道旁，一名醉漢將100多斤重的大石頭推上鐵軌。姜大爺就住在鐵道附近，正好看到這一幕。

姜大爺說，見過這名50多歲男子，知道他曾在村子裡租屋，但不知道名字。當時男子當時一身酒氣，連推帶滾地把一顆100多斤重的大石頭放在鐵軌上。他嚇了一跳，擔心鐵軌上擺放石頭，可能會導致火車翻車。於是趕緊上前制止，不料對方根本不聽勸，反而威脅他「少管閒事」。

此時，一輛火車呼嘯而來，姜大爺趕緊迎著火車跑去。79歲高齡的他，在崎嶇不平的石子路上狂奔50多米，邊跑邊奮力呼喊、揮手，示意司機停車。

司機見狀，緊急制動剎車，幾秒鐘後，列車在距離石頭100多米處停了下來。司機下車報警並對現場拍照留證後，將大石頭從鐵軌上挪走，火車才重新上路。

警方調查，把石頭推上鐵軌的男子姓崔，事發前幾天他沒活幹，加上當天喝酒後嫌火車聲音大，一時情緒激動做出不理智行為，警方對他以危害公共安全罪刑拘。

列車鐵道北京

相關新聞

餐廳老鼠從天降掉在頭上 抓破女大生頭皮

2019-11-18 17:03

喪心病狂！粵12歲智能障礙女遭性侵 8個月內二度流產

2019-11-17 18:37

雙11暗黑故事多！她被夫當瘋子處理 他被妻逼上絕路…

2019-11-17 08:00

帥哥受僱當乞丐8年 娶嬌妻買大房

2019-11-16 15:55

剩2分鐘！送餐就超時 外送員心急硬闖打趴警衛

2019-11-16 15:48

噱頭還是養生？陸火鍋店推「拿鐵鍋來足療」：腳不辣

2019-11-16 15:46

撿眼鏡蛇煲湯 斷頭蛇突睜眼噴毒液男子險瞎

2019-11-16 14:02

人妻雙11一夜網購43萬元 丈夫崩潰送妻就醫「真的病了」

2019-11-16 13:00

她紋17萬「開運眉」沒好運求退款 店家駁「要有判斷能力」

2019-11-15 16:15

最醜情聖？方臉小眼男開順風車 2年騙4女「賺」8700萬

2019-11-15 15:56

為博新娘一笑…重慶土豪新郎包直升機灑紅包雨

2019-11-15 14:48

梅姨案被拐童尋獲…親爹已自殺 母親改嫁

2019-11-15 14:47

淡化宗教色彩？河北大佛整容變康熙 遼寧老子換成曹雪芹

2019-11-15 14:45

男喝可樂「狂吐綠液」 兒子惡作劇差點害死他

2019-11-15 12:58

女大18變！她大學4年顏值進化 網友讚越來越美

2019-11-15 12:05

大陸光棍節辦百人相親 卻因這件事女生全走光

2019-11-14 20:43

土豪婚禮超狂！為博老婆一笑 他包直升機灑下鮮花紅包雨

2019-11-14 16:56

她風衣遭列車夾住使出「金蟬脫殼」 網友嘆「上班族的心酸」

2019-11-14 16:52

湖北殺人犯落網… 衣服印著「無惡不作」

2019-11-14 13:02

1文2000字捧走徵文特獎50萬 湖南作協副主席被挑50錯

2019-11-14 13:01

多次性侵未成年學生 1女懷孕流產 濟南校長判刑12年

2019-11-14 12:39

好尷尬！男大生「捧花示愛」竟告白錯人 同名的她問號：不認識

2019-11-13 20:25
看更多

熱門文章

清晨香港理大警民激戰 理大樓梯平台成火海

2019-11-18 00:25

承諾留在理大現場 路透社記者：有不祥預感會出現血腥場面

2019-11-18 06:19

解放軍反恐特戰隊 八連穿球衣現身香港街頭

2019-11-18 10:29

港高院裁定《禁蒙面法》、《緊急法》違憲

2019-11-18 13:20

照片曝光！CNN：香港理大校門疑似出現土製炸彈

2019-11-18 15:08

港警中箭釀情勢升級 防暴首次舉AR-15實彈槍指向理工大學

2019-11-18 07:43

中共首艘自製航母今駛入台海 環時：真巧

2019-11-17 18:51

疑大批急救員被捕 記協：離開理工大學的人均會被捕

2019-11-18 07:50

理工大學爆警民衝突 港警：示威者焚紅隧口天橋

2019-11-17 21:02

港理大外衝突不斷 港警裝甲車起火

2019-11-17 22:02

習強硬表態後 韓正趕赴深圳

2019-11-18 00:25

理大遭警包圍淪孤島 港人號召前往救勇武

2019-11-17 23:01

港警只圍不攻 理工大學內示威者離開即拘捕

2019-11-18 16:29

影／香港理大徹夜激戰 校長籲和平自首被打臉

2019-11-18 14:30

理大衝突 港警證實出動音波炮！外界憂其殺傷力

2019-11-18 10:08

黑衣人死守理工大學 警民催淚彈、汽油彈互攻

2019-11-17 18:03

趙春山：不認為蔡英文連任後 會觸碰紅線

2019-11-17 20:17

《南德》專訪黃之鋒：我們既需要和平抗爭也需要暴力

2019-11-18 14:03

港示威者中環砌「柏林圍牆」 預計今晚推倒

2019-11-17 20:24

撐香港要自由 音樂人自由廣場前接力聲援

2019-11-17 20:55

香港理大抗議民眾跑出校園！至少30人被捕上銬

2019-11-18 10:21

港理工大學場面混亂 理大：大學非政治爭議戰場

2019-11-17 19:19

美撤實體清單 華為不在乎

2019-11-17 23:18

港理大周邊對峙衝突持續 音頻聲波器首現身

2019-11-17 19:40

中共新航艦性能略勝遼寧號 全新設計航艦預明年下水

2019-11-17 20:51

反送中／新加坡國際學校家長通報 有人經網絡遊戲招學生示威

2019-11-17 20:50

反送中／旺角周日不再旺 主路交通燈全毀、電箱變垃圾桶

2019-11-17 20:24

港示威者紅隧口天橋與警對峙 現場冒火光

2019-11-17 19:42

曾鈺成：林鄭稱不可能成立調查委員會 港警反對

2019-11-17 23:00

港警搶占理工大學門口 示威者放火轉進校內各大樓

2019-11-18 08:22

自立自強！香港各大學淪戰場 示威者自製武器抵禦暴警

2019-11-18 10:46

港理大氣氛肅殺 警方首度稱不排除實彈還擊

2019-11-18 02:11

理大示威者與警對峙 王丹：魔鬼一旦喪心病狂 很難放下屠刀

2019-11-18 09:38

理大示威者開始離開校園 但被警方催淚瓦斯逼回

2019-11-18 10:44

數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

2019-11-18 17:02

理大衝突 戰火後一片狼藉 警再放催淚彈

2019-11-18 10:49

港警警告：別無選擇時不惜實彈還擊

2019-11-18 12:34

習近平涉港談話後 韓正南下召開會議

2019-11-17 18:00

價翻數十倍！杜拜買LV、愛馬仕、香奈兒 恐是仿冒品

2019-11-18 14:48

反送中理大攻防 港媒：警欲收網勇武派

2019-11-18 14:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top