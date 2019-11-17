喪心病狂！粵12歲智能障礙女遭性侵 8個月內二度流產

2019-11-17 18:37 世界日報 中國新聞組／北京17日電



廣東茂名信宜市一名12歲智能障礙女孩小文（化名），今年3月遭到性侵後懷孕，接受人工流產。警方找到了三位嫌疑人，其中一名80多歲老人坦承性侵，但DNA鑑定後又與證據不符。沒想到今年10月，小文再度懷孕。

華商報報導，親戚指出，小文父母智力殘疾，哥哥文化水平低，「如果看得住她就不會第二次發生」。

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今年3月，小文被發現懷孕，家人懷疑她遭到五、六人性侵。警方當時抓了三名嫌疑人，其中包括一名82歲老人，坦承了性侵小文的事實，但是警方提取胚胎DNA樣本對比，未發現吻合者。隨後，將這幾名嫌疑人釋放，對老人則採取監視居住的措施。

事後，一名嫌疑人的親屬上門打人報復，當時小文家屬報警後未立案。民警稱，當時親屬撥打其手機而不是派出所電話，不視為報警。

今年10月，小文家人再度報案，稱小文又遭人性侵懷孕。當地警方已將家屬兩次報案合併成一個案件，針對網友質疑警方對案件存在不作為的行為，該負責人給予否認，並呼籲犯罪嫌疑人盡快投案自首。

近日，當地就此事進行了社區協商，多名社區幹部表示，第二次案發最大的原因是女孩監護人未盡到保護義務。有幹部坦承，讓社區投入更多人力時刻保護一個小女孩「不現實」。

據了解，小文第一次事發後至今休學在家，信宜市婦聯對小文已開展心理輔導工作。目前，當地婦聯已聯系到廣州一家慈善團隊，婦聯正在幫小文準備相關資料，待流程完成，該團體可資助小文到一所特殊學校就讀。