撿眼鏡蛇煲湯 斷頭蛇突睜眼噴毒液男子險瞎

2019-11-16 14:02 聯合新聞網 綜合報導



部分品種的蛇含有劇毒，碰上時必須十分小心。大陸浙江一名陳姓男子日前在路邊發現一條遭輾斃的眼鏡蛇，打算將牠帶回家煲湯喝，想不到被斬斷的蛇頭竟在15分鐘後噴出毒液，陳男左眼遭噴無法睜開，所幸及時送醫，躲過失明危機。

根據《杭州網》報導，陳男12日下午在家附近的馬路上，發現一條剛被車輛輾斃的眼鏡蛇，他將眼鏡蛇帶回家，打算用蛇肉做菜享用，回家後陳男約花了15分鐘處理眼鏡蛇，他以剪刀剪下蛇頭，並將蛇身開腸破肚，處理成一塊塊蛇肉烹煮用。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳男處理好蛇身後，以鉗子夾起蛇頭，將牠埋到屋外的土裡去，在他以鉗子翻動蛇頭時，他將蛇頭撿起來看了一下，這時蛇突然張開眼鏡，並從嘴巴內噴出毒液，陳男表示，毒液約噴一公尺遠，他的左眼被噴到，當時就像被火燒到一般。

陳男被噴後，先以清水不斷清洗左眼，然而不只疼痛沒有緩解，右眼似乎也受到影響，家人立即帶他前往醫院治療。陳男到醫院時，雙眼粘膜都十分紅腫，溫州蛇類研究所所長陳俊標表示，我們當即採取抗眼鏡蛇毒參到0.9％，用針筒對他的眼睛進行沖洗。術後幾天陳男狀況逐漸改善，逃過失明危機。