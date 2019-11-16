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撿眼鏡蛇煲湯 斷頭蛇突睜眼噴毒液男子險瞎

2019-11-16 14:02聯合新聞網 綜合報導

部分品種的蛇含有劇毒，碰上時必須十分小心。大陸浙江一名陳姓男子日前在路邊發現一條遭輾斃的眼鏡蛇，打算將牠帶回家煲湯喝，想不到被斬斷的蛇頭竟在15分鐘後噴出毒液，陳男左眼遭噴無法睜開，所幸及時送醫，躲過失明危機。

根據《杭州網》報導，陳男12日下午在家附近的馬路上，發現一條剛被車輛輾斃的眼鏡蛇，他將眼鏡蛇帶回家，打算用蛇肉做菜享用，回家後陳男約花了15分鐘處理眼鏡蛇，他以剪刀剪下蛇頭，並將蛇身開腸破肚，處理成一塊塊蛇肉烹煮用。

陳男處理好蛇身後，以鉗子夾起蛇頭，將牠埋到屋外的土裡去，在他以鉗子翻動蛇頭時，他將蛇頭撿起來看了一下，這時蛇突然張開眼鏡，並從嘴巴內噴出毒液，陳男表示，毒液約噴一公尺遠，他的左眼被噴到，當時就像被火燒到一般。

陳男被噴後，先以清水不斷清洗左眼，然而不只疼痛沒有緩解，右眼似乎也受到影響，家人立即帶他前往醫院治療。陳男到醫院時，雙眼粘膜都十分紅腫，溫州蛇類研究所所長陳俊標表示，我們當即採取抗眼鏡蛇毒參到0.9％，用針筒對他的眼睛進行沖洗。術後幾天陳男狀況逐漸改善，逃過失明危機。

陳俊標說，蛇類的神經非常豐富，蛇頭雖然剪下來，但神經其實還沒有死，還有一些反應能力，蛇的眼睛在一段時間裡對光線仍有感應，那個蛇頭當時應該是本能反應以為陳大叔要對牠進行攻擊，從而作出了自我防衛的反應，過去常有類似案例，多以眼鏡蛇、五步蛇為主。

眼鏡蛇示意圖。記者胡蓬生／攝影
眼鏡蛇示意圖。記者胡蓬生／攝影
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眼鏡蛇失明

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