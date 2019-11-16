人妻雙11一夜網購43萬元 丈夫崩潰送妻就醫「真的病了」

2019-11-16 13:00 聯合新聞網 綜合報導



雙十一網購交易量驚人。圖為海關貨物進口倉庫。記者沈婉玉／攝影 分享 facebook

近年雙十一已從「光棍節」逐漸成為「全民購物節」，許多商人都會搶在雙十一祭出超殺折扣，消費者也會買到荷包見底。大陸浙江杭州一名42歲的朱姓人妻，在雙十一當天就買了10萬人民幣（約新台幣43萬元），誇張行為讓丈夫傻眼，並將她送醫治療，就醫後醫師認定朱女患有「強迫性購物障礙」，必須透過藥物治療，還說該症狀與吸毒成癮、賭博成性等情況十分類似。

根據《澎湃新聞》報導，朱女的接診醫師吳月靜表示，強迫性購物障礙目前未在精神疾病診斷條目之列，但此症狀的概念在心理學上已有百年歷史，屬於一種心理障礙。

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而強迫性購物行為的人群中，女性居多，實際上，男女老少都有可能存在此類行為。造成該症狀的原因包括追求完美主義、緩解孤獨等。吳月靜表示，朱女若是透過購物緩解自己的焦慮抑鬱，就必須盡快接受心理治療，購物者也須審視購物行為，訓練自我管理財務能力。

據浙江醫院精神衛生科副主任吳萬振表示，雙向情感障礙患者在躁狂發作期間，也可能出現花錢無節制的情況，因此並不是說購物狂就等於罹患強迫性購物障礙。

其實這種症狀經常發生，據成都商報2019年11月13日報導， 四川瀘州男子王某10日晚坐在天台上試圖輕生，原因竟是他的妻子去年因痴迷網購欠下26萬元後仍不聽勸阻，今年再次因購物欠下36萬餘元。當時有專家指出，王男妻子的行為有「衝動控制障礙」問題，需就醫治療。

此外，還有一名廣東河源24歲女孩曉丹（化名）短短一年內，在45個網貸平台借錢購物，並欠下26萬元的債務。曉丹表示，她控制不住自己買東西，有時她甚至不知道自己買了什麼東西。經心理醫生檢查，曉丹患有重度抑鬱症以及雙向情感精神障礙。