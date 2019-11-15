最醜情聖？方臉小眼男開順風車 2年騙4女「賺」8700萬

2019-11-15 15:56 世界日報 中國新聞組／上海15日電



楊某騙過多個女人，終於被捕。圖翻攝自微博 分享 facebook

一名其貌不揚的男子楊某靠開順風車為手段，過去兩年打著「戀愛」的名頭，在杭州同時周旋於四個女人之間，從四個「女友」處共騙得人民幣2000萬元（約新台幣8700萬元），近日被杭州餘杭警方從衣櫃角落逮獲。

都市快報報報導，32歲的楊男老家在河南，結了三次婚，又離婚三次。近兩年，楊突然發大財，他說錢都是自己在餘杭開了家文化傳播公司賺的。

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報導指出，餘杭警方最先接到女子桃桃（化名）報警，稱男友從她這裡借走1000萬後失蹤，她懷疑自己被騙了。隨後一周，又陸續有三個女子小紅、小柳、綠歌（均為化名）報警，都是來找失蹤男友的。

從四位報警人的陳述中，民警發現了端倪——她們的男友竟然是同一個人。經過調查，警方日前在河北保定一間出租房的衣櫃找到半裸的楊某。

警方調查，楊男在餘杭的公司一直虧損，到了2017年6月，公司難以為繼，楊男私底下做起了順風車生意。也是在開順風車期間，他陸續結識了桃桃等四位女性。

調查發現，楊男開車奧迪A6轎車，把自己偽裝成體驗生活的「霸道總裁」，一路上跟女乘客聊自己「父母雙亡」的身世，以博取對方同情。而楊男專挑已婚、夫妻感情不融洽的白領，並通過聊天，做女子的「感情樹洞」，碰上情人節、七夕節等節日，還會送上名牌包包、鮮花、口紅。

交往一段時間之後，楊男便開始以公司資金周轉不靈等種種理由向女友們借錢。楊某靠著女友們相助，短短兩年時間裡，由奧迪A6換成了100多萬的保時捷，接著又換了一輛460萬元的藍寶堅尼。

這樁騙案中，被騙金額最大的桃桃，甚至為楊男離了婚。她還向身邊的親戚好友及借貸平台上借了320萬，錢全都被楊男吃喝玩樂揮霍掉。得知楊男的真實身分後，桃桃很崩潰，半晌沒有回過神來。

9月27日，負債累累的楊男再也想不出騙錢的理由，決定帶著公司員工卓某一起私奔。卓某是楊男的女友中最年輕最漂亮的一個，直到10月17日，楊男被餘杭警方抓獲歸案，卓某依然不肯相信，自己的男友竟然是個騙子。

警方逮捕楊某時愣了一下，不敢相信這個方臉小眼、其貌不揚的男人，竟是騙錢騙感情的「情聖」。