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她紋17萬「開運眉」沒好運求退款 店家駁「要有判斷能力」

2019-11-15 16:15聯合新聞網 綜合報導

王姓女子花17萬元紋了開運眉後，運氣卻沒好轉，因此要求店家全額退款。圖擷自荔枝網
王姓女子花17萬元紋了開運眉後，運氣卻沒好轉，因此要求店家全額退款。圖擷自荔枝網
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大陸江蘇省南通市一位王姓女子在2017年時接受了美容店店員的推銷，花了3.8萬人民幣（約新台幣17萬元）紋了「開運眉」，原本以為自己的運氣會就此轉好，沒想到不到一周就發生車禍，之後身體和工作也陸續出問題，因此要求店家退還全款，但美容院負責人拒絕，並說成年人應該要有判斷能力。

根據「我荔網」的報導，當天她在這家美容店體驗美容項目，在做臉時店員突然跟她提到紋眉毛的事情，並說可以找風水大師幫她看一下，王女說「他說起以前運氣不怎麼好，做了眉毛之後就好轉，這邊有個風水大師，意思就是可以先幫我看一下，當時跟我說做不做無所謂。」而王女也就答應了員工。

在風水大師看完後，王女得知紋開運眉要花將近17萬元，原本她相當猶豫，但店員卻說風水大師都看完了，不紋的話會有影響，且運氣變好之後客戶和桃花都會變多，使王女改變心意決定紋眉。沒想到在紋眉一周後，她卻發生車禍，身體也出了小問題，連工作也非常不順利，於是她多次到店家反應，但對方只跟她說運氣不會立刻就好，如今過了將近2年，她的運氣不但沒有好轉反而越來越糟，王女說「他這屬於欺騙，本來我生活挺平淡的，被這個眉毛弄得現在什麼都不順！」

對於王女要求的全額退款，美容院負責人趙先生表示不會接受，並說他們店裡沒有開運眉這個項目，不清楚是不是有員工向她宣傳開運眉，但他認為王女應該要有判斷能力，他說「我相信她說的是事實，我也願意給她解決，我可以幫她去申請退款，但是要說全退，那我也不認可。因為大家都是成年人，對錯是非，做事都應該有自己的判斷能力。」

開運

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